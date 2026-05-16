大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間13日、アレク・トーマス外野手のトレード獲得に伴い、マイケル・シアニ外野手をDFAにした。今後の動向についてはまだこれからの段階だが、複数球団が食指を伸ばすかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じている。

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シアニはセントルイス・カージナルスに所属した昨季終了後、アトランタ・ブレーブスにウェーバーで移籍。約1か月後にDFAとなると、今度はドジャースがウェーバーで獲得した。

年が明けた今年1月下旬、カイル・タッカー外野手の獲得に伴い再度DFAとなると、今度はニューヨーク・ヤンキースに移籍。ただ、わずか数日間でDFAとなり、翌2月初旬にドジャースに戻っていた。

迎えた今季、またしてもDFAになったシアニだが、同メディアは「ドジャースは彼をトレードに出す機会を持つことになるが、見返りは良くても現金程度になる可能性が高い。もしトレードが成立しなければ、彼はウェーバー公示され、他球団が獲得できる状態となる。仮にウェーバーを通過した場合、ドジャースは引き続き球団内に保有することも可能だ。だが、昨オフに複数の球団からウェーバーで獲得されてきた経緯を考えると、どの球団からも獲得されずにウェーバーを通過する可能性は低いとみられている」と予想している。

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