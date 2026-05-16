ハイチサッカー連盟（FHF）は15日、FIFAワールドカップ2026に臨むハイチ代表メンバー26名を発表した。
1974年以来、52年ぶり2度目のW杯出場となるハイチ代表は、グループCに入り、グループステージでは6月13日にスコットランド代表と、同19日にブラジル代表と、同24日にモロッコ代表との対戦を予定している。
発表されたW杯メンバー26名は以下の通り。
▼GK
ジョニー・プラシド（バスティア／フランス）
アレクサンドル・ピエール（ソショー／フランス）
ジョシュエ・ドゥベルジェール（コスモス・コブレンツ／ドイツ）
▼DF
カルラン・アルキュス（アンジェ／フランス）
ウィルゲンス・パウガン（ズルテ・ワレヘム／ベルギー）
デューク・ラクロワ（コロラド・スプリングス・スウィッチバックス／アメリカ）
マルタン・エクスペリオンス（ナンシー／フランス）
ジャン・ケヴィン・デュヴェルン（ヘント／ベルギー）
リカルド・アディ（キト／エクアドル）
ハンネス・デルクロワ（ルガーノ／スイス）
キート・サーモンシー（ヤングボーイズII／スイス）
▼MF
レバートン・ピエール（ヴィゼラ／ポルトガル）
カール・フレッド・サンテ（エルパソ・ロコモティブ／アメリカ）
ダンリー・ジャン・ジャッケス（フィラデルフィア・ユニオン／アメリカ）
ジャン・リクネル・ベルガルド（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ピエール・ウッデンスキー（ヴァイオレット）
ドミニク・シモン（タトラン・プレショフ／スロバキア）
▼FW
ルーシャス・ディードソン（ダラス／アメリカ）
ルベン・プロヴィデンス（アルメレ・シティ／オランダ）
ジョズエ・カシミール（オセール／フランス）
デリック・エティエンヌ（トロント／アメリカ）
ウィルソン・イシドール（サンダーランド／イングランド）
デュカン・ナゾン（エステグラル／イラン）
フランツディ・ピエロ（チャイクル・リゼスポル／トルコ）
ヤシン・フォルトゥネ（ヴィゼラ／ポルトガル）
レニー・ジョセフ（フェレンツヴァーロシュ／ハンガリー）