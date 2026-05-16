ご当地グルメまつりを開催ⓒRakuten Eagles

　楽天は16日、5月22日〜24日のロッテ戦（楽天モバイル 最強パーク宮城）で「ご当地グルメまつり」を開催すると発表した。

▼ 開催概要

開催日：5月22日（金）～24日（日）

開催時間：試合開始3時間前～試合終了30分後まで

開催場所：楽天モバイル 最強パーク宮城正面広場

主催：株式会社楽天野球団

▼ 出店店舗ラインナップ

・世界の山ちゃん「幻の手羽先」

・一縁「紫峰牛の牛刺し串」

・月美家「お好み焼き」

・醍醐味「北海ザンギ」

・ねぶた屋「青森煮干し焼きそば」