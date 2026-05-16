楽天は16日、5月22日〜24日のロッテ戦（楽天モバイル 最強パーク宮城）で「ご当地グルメまつり」を開催すると発表した。
▼ 開催概要
開催日：5月22日（金）～24日（日）
開催時間：試合開始3時間前～試合終了30分後まで
開催場所：楽天モバイル 最強パーク宮城正面広場
主催：株式会社楽天野球団
▼ 出店店舗ラインナップ
・世界の山ちゃん「幻の手羽先」
・一縁「紫峰牛の牛刺し串」
・月美家「お好み焼き」
・醍醐味「北海ザンギ」
・ねぶた屋「青森煮干し焼きそば」
楽天は16日、5月22日〜24日のロッテ戦（楽天モバイル 最強パーク宮城）で「ご当地グルメまつり」を開催すると発表した。
▼ 開催概要
開催日：5月22日（金）～24日（日）
開催時間：試合開始3時間前～試合終了30分後まで
開催場所：楽天モバイル 最強パーク宮城正面広場
主催：株式会社楽天野球団
▼ 出店店舗ラインナップ
・世界の山ちゃん「幻の手羽先」
・一縁「紫峰牛の牛刺し串」
・月美家「お好み焼き」
・醍醐味「北海ザンギ」
・ねぶた屋「青森煮干し焼きそば」
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