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楽天は16日、5月22日〜24日のロッテ戦（楽天モバイル 最強パーク宮城）で「ご当地グルメまつり」を開催すると発表した。 ▼ 開催概要 開催日：5月22日（金）～24日（日） 開催時間：試合開始3時間前～試合終了30分後まで 開催場所：楽天モバイル 最強パーク宮城正面広場 主催：株式会社楽天野球団 ▼ 出店店舗ラインナップ ・世界の山ちゃん「幻の手羽先」 ・一縁「紫峰牛の牛刺し串」 ・月美家「お好み焼き」 ・醍醐味「北海ザンギ」 ・ねぶた屋「青森煮干し焼きそば」

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