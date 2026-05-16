大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは12日（日本時間13日）、サンフランシスコ・ジャイアンツに2-6で敗れ、4連敗となった。直近4試合はいずれも得点3以下にとどまっており、打線の停滞が大きな課題となっている。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョイ・ミストレッタ記者が報じている。

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ドジャース打線はここ数試合、本来の破壊力を発揮できていない。大谷翔平選手やフレディ・フリーマン内野手といったスター選手を揃えながらも、得点につながる一打が出ず、チームは苦しい流れに入っている。

実際、ドジャースは24勝18敗でナ・リーグ西地区2位につけている。首位のサンディエゴ・パドレスとは0.5ゲーム差であり、4連敗中とはいえ、順位表上では大きく崩れたわけではない。

一方で、同地区のジャイアンツには苦しめられている。4連戦の最初の2試合を落としたことに加え、本拠地での連敗も痛手となり、早急な対策が求められる状況だ。

この状況に今季からドジャースでプレーするカイル・タッカー外野手は「誰もパニックにはなっていない。投手陣は素晴らしい仕事をしてくれているし、打線も例年通りの活躍を見せられるはずだ。打席に立つ際、全員がお互いを信頼している。クラブハウス内の雰囲気は良好だ」と言及した。

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