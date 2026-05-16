大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、故障により戦列を離れている選手がいる。右肩炎症を抱えるベン・カスペリアス投手もその一人だが、患部の回復は思わしくないのか、復帰のメドは未だに立っていないようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

カスぺリアスは日本時間4月14日、右肩の炎症により故障者リスト（IL）に入った。離脱前までは5登板、0勝1敗、防御率9.64といった投球成績を記録している。

同メディアは「カスぺリアスは2024年にドジャースへ加わった当初、“隠れた逸材”として注目を集め、昨季はチームを支える影の功労者として存在感を示した。しかし、今季は早い段階で戦線を離脱してしまい、ここまではまだ大きなインパクトを残せていない。現在はキャメルバックランチにある球団施設で復帰に向けた調整を続けている。ただし、実戦復帰まではまだかなり時間がかかる見込みだ」と言及。

合わせて、「彼はアリゾナでスローイングプログラムを進めているところだ。エバン・フィリップス投手や他の数人と一緒に調整している。復帰までは長めのスケジュールになると思うが、いつになるか正確な時期はまだ分からない。打者相手に投げ始め、リハビリ登板に入ってから、ようやく具体的な復帰時期について話せるようになると思う」というデーブ・ロバーツ監督のコメントを伝えている。

【関連記事】

【了】