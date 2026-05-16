○ タイガース 3x－2 ブルージェイズ ●

＜現地時間5月15日 コメリカ・パーク＞

トロント・ブルージェイズが敵地7連戦の初戦にサヨナラ負け。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」でフル出場し、3試合ぶりの安打を記録した。

オープナー起用の右腕ハニフィーに対する2回表の第1打席、外角への初球シンカーを弾き返し、強烈なライナーで右翼線への二塁打。二死一、三塁となった後、8番アンドレス・ヒメネスの2点適時二塁打で先制のホームを踏んだ。

3回表の第2打席は元西武の右腕バーチ・スミスと対戦し、フルカウントから低めボールゾーンに落ちるカーブに手を出して空振り三振。6回表の第3打席は元広島の右腕ドリュー・アンダーソンに二ゴロに打ち取られた。

同点の9回表、通算483セーブのベテラン右腕ジャンセンに対する第4打席は空振り三振に倒れ、この試合は4打数1安打、2三振。今季成績は打率.239、10本塁打、OPS.785となった。

幸先良く2点を先制したブルージェイズだったが、3回以降は得点圏の好機を作ることすらできず。先発右腕トレイ・イェサベージは3回裏に2度の暴投で1失点。6回裏には味方の失策も絡む失点で同点に追い付かれた。

そして9回裏にジェフ・ホフマンが二死一、二塁とピンチを招き、8番トーケルソンに決勝適時打を浴びて逆転負け。昨季33セーブを挙げた元守護神は直近3登板連続で失点を記録し、防御率6.05と低迷が続いている。