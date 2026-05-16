FIFAワールドカップ2026メンバーに選出された日本代表FW中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）が決意表明をした。

日本サッカー協会（JFA）は15日、W杯に臨むメンバー26名を発表。2023年3月に代表デビューを果たし、これまで代表通算24試合出場で10ゴール3アシストを記録している中村は、初のW杯メンバー入りを果たした。

三笘薫（ブライトン/イングランド）や南野拓実（モナコ／フランス）らが負傷でメンバーから外れたこともあり、大きな期待が寄せられている攻撃陣の一人である中村は、W杯メンバーに選出されたことを受け、自身の公式インスタグラムを更新。「この度、北中米ワールドカップメンバーに選出され感無量です」と心境を綴った。

続けて、「僕は幼稚園の年長組の時、2006年のドイツワールドカップを見てから、将来は海外でサッカーをやる！ そして日本代表になってワールドカップに出ると心に決め、サッカーに夢中になっていきました。子供の頃からワールドカップに出る事を夢見て努力してきました。当時の僕のように、子供達が北中米ワールドカップを見て、プロサッカー選手になりたい！ 将来日本代表になりたい！ と思ってくれたら嬉しいです」と念願のW杯出場となることを明かしながら、意気込みを次のように語っている。

「子供達に笑顔や勇気、夢や希望を与えられるようなプレーをしてきます！ 日本が勝つために自分のやるべき仕事を全力でやり切ります。日本人の強さは和の力だと思います！ 個の力をつけてきた選手達で和を待って一丸となって全力で戦ってきます！ 全力で応援をよろしくお願い致します！」

日本代表は今月31日に『国立競技場』にて壮行試合となるキリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦を戦った後、事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ移動。その後、ベースキャンプ地となるアメリカ・ナッシュビルに入り、W杯グループステージでは6月15日にオランダ代表、21日にチュニジア代表、26日にスウェーデン代表と対戦する。