プレミアリーグ第37節が15日に行われ、アストン・ヴィラとリヴァプールが対戦した。

チャンピオンズリーグ（CL）出場権を争う勝ち点で並ぶ5位アストン・ヴィラと4位リヴァプールの直接対決は、42分にショートコーナーの流れからモーガン・ロジャーズのコントロールシュートが決まり、ホームのアストン・ヴィラが先制に成功した。

後半に入り、52分にドミニク・ソボスライの蹴ったフリーキックにフィルジル・ファン・ダイクが頭で合わせてリヴァプールが試合を振り出しに戻したが、57分に敵陣深い位置でのミスから最後はオリー・ワトキンスが流し込んで再びアストン・ヴィラがリードを手にした。

さらに、73分にはコーナーキックの波状攻撃から最後はワトキンスが押し込んでこの試合2点目を挙げると、89分にはジョン・マッギンがペナルティエリアの外から綺麗な弧を描いた左足でのコントロールシュートを突き刺して3点差に広げた。

その後、90＋2分にはソボスライのクロスに再びファン・ダイクが頭で合わせてリヴァプールが1点を返したものの、試合はこのまま終了。この結果、4－2で勝利したアストン・ヴィラは4位に浮上し、来季チャンピオンズリーグ（CL）出場が決定した一方、3試合未勝利（1分け2敗）のリヴァプールは有利な立ち位置となっているものの、今節でもCL出場権の獲得を決めることができなかった。

最終節となる次節、アストン・ヴィラは20日にフライブルクとのヨーロッパリーグ（EL）決勝後、24日にアウェイでマンチェスター・シティと、リヴァプールは同日にホームでブレントフォードとそれぞれ対戦する。

【得点者】

アストン・ヴィラ 4－2 リヴァプール

【スコア】

1－0 42分 モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）

1－1 52分 フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール）

2－1 57分 オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）

3－1 73分 オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）

4－1 89分 ジョン・マッギン（アストン・ヴィラ）

4－2 90＋2分 フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール）

【ハイライト動画】アストン・ヴィラvsリヴァプール