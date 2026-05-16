コートジボワールサッカー連盟（FIF）は15日、FIFAワールドカップ2026に臨むコートジボワール代表のメンバー26名を発表した。

FIFAワールドカップ2026のアフリカ予選のグループFを8勝2分と無敗で駆け抜けたコートジボワール代表は、グループステージで日本代表と同居した2014年のブラジル大会以来、3大会ぶり4度目のFIFAワールドカップ出場を決めた。

昨年12月から今年1月にかけて開催されたアフリカネイションズカップ2025はベスト8敗退に終わり、初の大会連覇はならず。それでも、FIFAワールドカップ2026前最後のインターナショナルマッチウィークとなった3月シリーズでは、韓国代表を4－0、スコットランド代表を1－0で下し、連勝を飾っていた。勢いに乗って、12年ぶりのFIFAワールドカップを迎える。

そんなコートジボワール代表の、FIFAワールドカップ2026を戦うメンバーが発表。ローマの最終ラインを支えるDFエヴァン・エンディカ、アル・アハリ・サウジのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）制覇に大きく貢献したMFフランク・ケシエ、マンチェスター・ユナイテッドで右サイドの攻撃を彩るFWアマド・ディアロらが順当に選出された。

加えて、現在19歳ながら、所属クラブのライプツィヒでは今季のブンデスリーガで32試合出場12ゴール8アシストをマークし、今夏のステップアップも噂されるFWヤン・ディオマンデもメンバー入り。ビジャレアルで活躍するFWニコラ・ペペ、インテルで鎬を削るFWアンジェ・ヨアン・ボニーら、攻撃陣を中心に豪華な顔ぶれが並んだ。

エメルス・ファエ監督が選んだコートジボワール代表のメンバー26名は下記の通り。

◆◼︎コートジボワール代表

▼GK

ヤヒア・フォファナ（チャイクル・リゼスポル／トルコ）

モハメド・コネ（シャルルロワ／ベルギー）

アルバン・ラフォン（パナシナイコス／ギリシャ）

▼DF

エマニュエル・アグバドゥ（ベジクタシュ／トルコ）

クレマン・アクパ（オセール／フランス）

ウスマン・ディオマンデ（スポルティング／ポルトガル）

ゲラ・ドゥエ（ストラスブール／フランス）

ジスラン・コナン（ジル・ヴィセンテ／ポルトガル）

オディロン・コスヌ（アタランタ／イタリア）

エヴァン・エンディカ（ローマ／イタリア）

ウィルフリード・シンゴ（ガラタサライ／トルコ）

▼MF

セコ・フォファナ（ポルト／ポルトガル）

パフェ・ギアゴン（シャルルロワ／ベルギー）

クリスト・イナオ・ウライ（トラブゾンスポル／トルコ）

フランク・ケシエ（アル・アハリ・サウジ／サウジアラビア）

イブラヒム・サンガレ（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）

ジャン・セリ（NKマリボル／スロベニア）

▼FW

シモン・アディングラ（モナコ／フランス）

アンジェ・ヨアン・ボニー（インテル／イタリア）

アマド・ディアロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ウマル・ディアキテ（サークル・ブルッヘ／ベルギー）

ヤン・ディオマンデ（ライプツィヒ／ドイツ）

エヴァン・ゲサン（クリスタル・パレス／イングランド）

ニコラ・ペペ（ビジャレアル／スペイン）

バズマナ・トゥーレ（ホッフェンハイム／ドイツ）

エリー・ワヒ（ニース／フランス）

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