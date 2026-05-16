チュニジアサッカー連盟（FTF）は15日、FIFAワールドカップ2026に臨むチュニジア代表メンバー26名を発表した。

チュニジア代表はFIFAワールドカップ2026のアフリカ予選・グループHで9勝1分無敗・22得点無失点という圧倒的な成績を残し、3大会連続7度目の本大会出場を決めた。だが、その後行われたアフリカネイションズカップ2025ではベスト16敗退に終わり、同大会終了後の今年1月4日、サミ・トラベルシ前監督を含むテクニカルスタッフ全員を解任した。

後任としてサブリ・ラムーシ監督を招へいすると、今年3月のインターナショナルマッチウィークでは、ハイチ代表を1－0で下した後、カナダ代表とのゲームをスコアレスドローで終えていた。新体制で迎えるFIFAワールドカップ2026ではグループFに入っており、オランダ代表、スウェーデン代表、そして日本代表と相まみえる。

そんなチュニジア代表の、FIFAワールドカップ2026を戦うメンバーが発表された。フランクフルトで日本代表MF堂安律と共闘するMFエリス・スキリや、ウニオン・ベルリンを中盤の底で支えるMFラニ・ケディラ、プレミアリーグのバーンリーでプレーする若き司令塔のMFハンニバル・メイブリらが招集された。

一方で、昨年11月に招集を受けていたものの、以降はメンバーから遠ざかっていたガンバ大阪所属のFWイッサム・ジェバリは落選。2大会連続のFIFAワールドカップ出場とはならなかった。

サブリ・ラムーシ監督が選んだチュニジア代表のメンバーリストは下記の通り。

◆◼︎チュニジア代表

▼GK

アイメン・ダーメン（CSスファクシャン）

サブリ・ベン・ハッセン（エトワール・サヘル）

アブデル・ムヒブ・シャマフ（クラブ・アフリカン）

▼DF

モンタサル・タルビ（ロリアン／フランス）

ディラン・ブロン（セルヴェット／スイス）

オマル・レキク（NKマリボル／スロベニア）

アデム・アルス（カスムパシャ／トルコ）

レアド・シハウィ（モナスティル）

ヤン・ヴァレリー（ヤングボーイズ／スイス）

ムタズ・ネファティ（ノルシェーピン／スウェーデン）

アリ・アブディ（ニース／フランス）

モハメド・アミン・ベン・ハミダ（エスペランス）

▼MF

エリス・スキリ（フランクフルト／ドイツ）

モハメド・ハジ・マフムード（ルガーノ／スイス）

ラニ・ケディラ（ウニオン・ベルリン／ドイツ）

ハンニバル・メイブリ（バーンリー／イングランド）

アニス・ベン・スリマン（ノリッジ／イングランド）

ムルタザ・ビン・アナス（カスムパシャ／トルコ）

イスマエル・ガルビ（アウクスブルク／ドイツ）

▼FW

ハリル・アヤリ（パリ・サンジェルマン／フランス）

セバスティアン・トネクティ（セルティック／スコットランド）

エリアス・アシュリ（コペンハーゲン／デンマーク）

フィラス・シャウア（クラブ・アフリカン）

ハゼム・マストゥリ（ディナモ・マハチカラ／ロシア）

エリアス・サード（ハノーファー／ドイツ）

ライアン・エルミ（バンクーバー・ホワイトキャップス／カナダ）

【画像】チュニジア代表のメンバーリスト