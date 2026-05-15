大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間12日、右腹斜筋損傷で故障離脱していたムーキー・ベッツ内野手がメジャー復帰した。低調な打線の起爆剤としての期待もあるが、本人は全員で力を合わせる必要があると考えているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

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5月のドジャースは同12日終了時点で4勝6敗と黒星が先行しているが、負けた試合は全て3得点以下に封じられている。同6日のヒューストン・アストロズ戦では、先発の大谷が7回2失点、被安打4、死球1、8奪三振と好投しながら“見殺し”にされてもいる。

同メディアは「デーブ・ロバーツ監督は、ベッツに“救世主”のような役割を期待すべきではないと釘を刺しており、本人もその考えに同調した。彼は『何でも一人でやろうとし過ぎないよう気をつける必要があるか』と問われた際、『いいや。なぜなら、ヒーローは自分じゃないって分かっているからだ。これはチーム全員でやっていかなきゃいけないことだ。良い時もあれば悪い時もあるし、それはある意味当然のこと。でも大事なのは、苦しい状況を乗り越えるのは誰か一人ではなく、自分たち全員の力が必要だってみんなが理解することだ』と語った」と言及している。

同12日の敗戦でナショナルリーグ西地区首位の座を失ったドジャースだが、野手陣は一致団結して奮起することができるだろうか。

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