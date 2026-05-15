楽天は15日、ソフトバンクとの試合（楽天モバイル）に6－3で勝利。先発・早川隆久が8回108球・4安打・2四死球・2失点の力投で今季3勝目を挙げた。15日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、早川のピッチングをピックアップ。早川は直近5試合でHQS（7回以上自責点2以下）の好投を継続している。解説の齊藤明雄氏は「手術明けというところですが、元々コントロールは良くて特にスライダーのキレが良いのかなと。なのでチェンジアップも活きてくるのかなといったピッチングをしていますよね。ピッチングフォーム的にも暴れることがない。コントロールが安定していて、自分のピッチングが出来るんじゃないかなと思います」とコントロールを称賛。

同じく解説の佐伯貴弘氏は「この選手がイーグルスの軸として残らないといけないので…カード頭というところで、いい活躍をしてくれていますよね。あとは打線がどう援護してくれるかというところだと思います」とコメント。番組MCの谷繁元信氏は「リハビリ期間にたくさんランニング出来たと思いますよ。下半身にものすごく安定感がある」と見解を述べた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』