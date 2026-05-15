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ロサンゼルス・ドジャースの打線が沈黙に陥っている中、特に不振の状態なのがテオスカー・ヘルナンデス外野手だ。昨季は上位打線の主軸として活躍を見せたが、今季は下位打線やベンチスタートでの起用となっている。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が報じた。

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ヘルナンデスは今季、38試合に出場し、打率.248、出塁率.325、長打率.372、本塁打4、打点18と苦しんでいる。ドジャース打線の中核として期待される選手としては、物足りない数字だ。

しかし、デーブ・ロバーツ監督はヘルナンデスをすぐに見限るつもりはない。「彼は懸命に取り組んでいるし、左翼では非常に良い守備をしている。私は彼をラインアップに入れたい。引き続き乗り越える機会を与えたい」と説明した。

一方で、打撃不振の原因は単純ではないようだ。ロバーツ監督は、他の選手と同じようにメカニックとアプローチの両方が絡んでいると見ている。

主軸としての期待がかかるヘルナンデスだけに、ロバーツ監督は「速球であれ変化球であれ、打つべき球を見逃している。間違ったタイミングで我慢しすぎているように見える。彼はスイングを見直しており、打撃コーチ陣と共に懸命に改善に取り組んでいる」と言及した。

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