王立ベルギーサッカー協会（RBFA）は15日、FIFAワールドカップ2026に臨むベルギー代表メンバー26名を発表した。

FIFAワールドカップ2026欧州予選でグループJに入ったベルギー代表は、5勝3分と無敗で全日程を終え、4大会連続15回目のFIFAワールドカップ出場を決めた。本大会ではグループGに入っており、エジプト代表、イラン代表、ニュージーランド代表と対戦する。

そんなベルギー代表の、FIFAワールドカップ2026を戦うメンバーリストが発表された。リュディ・ガルシア監督が選んだメンバーには、MFケヴィン・デ・ブライネ、FWジェレミー・ドク、FWレアンドロ・トロサール、FWロメル・ルカクらの常連組が名を連ねたほか、“黄金時代”のベルギー代表を支えてきたDFトーマス・ムニエやMFアクセル・ヴィツェルといった、ベテラン選手たちも入った。負傷の影響で3月シリーズは招集外となっていたGKティボー・クルトワも復帰している。

加えて、FWマティアス・フェルナンデス・パルドが初招集となった。188cmと体格に恵まれながらも、敏捷性にも長けた21歳の万能アタッカーは、U－21年代ではスペイン代表に入っていたものの、A代表ではベルギー代表を選択。FIFAワールドカップ2026の大舞台で、初のベルギー代表入りを果たした。

一方で、3月シリーズに選出された面々と比較すると、所属するユヴェントスで本領を発揮できていないFWロイス・オペンダは落選。ノッティンガム・フォレストのゴールを守る34歳のGKマッツ・セルスも、初のFIFAワールドカップ出場を逃している。

FIFAワールドカップ2026を戦うベルギー代表のメンバー26名は下記の通り。

▼GK

ティボー・クルトワ（レアル・マドリード／スペイン）

センヌ・ラメンス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

マイク・ペンダース（ストラスブール／フランス）

▼DF

ティモシー・カスターニュ（フルアム／イングランド）

ゼノ・デバスト（スポルティング／ポルトガル）

マキシム・デ・カイペル（ブライトン／イングランド）

コニ・デ・ヴィンター（ミラン／イタリア）

ブランドン・メシェレ（クラブ・ブルッヘ）

トーマス・ムニエ（リール／フランス）

ナタン・エンゴイ（リール／フランス）

ホアキン・セイス（クラブ・ブルッヘ）

アルトゥール・テアテ（フランクフルト／ドイツ）

▼MF

ケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ／イタリア）

アマドゥ・オナナ（アストン・ヴィラ／イングランド）

ニコラス・ラスキン（レンジャーズ／スコットランド）

ユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ／イングランド）

ハンス・ヴァナケン（クラブ・ブルッヘ）

アクセル・ヴィツェル（ジローナ／スペイン）

▼FW

シャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ／イタリア）

ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ／イングランド）

マティアス・フェルナンデス・パルド（リール／フランス）※初招集

ロメル・ルカク（ナポリ／イタリア）

ドディ・ルケバキオ（ベンフィカ／ポルトガル）

ディエゴ・モレイラ（ストラスブール／フランス）

アレクシス・サーレマーケルス（ミラン／イタリア）

レアンドロ・トロサール（アーセナル／イングランド）

【画像】ベルギー代表のW杯メンバー（顔写真）