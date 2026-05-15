ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャース打線は今季、序盤から深刻な不振に陥っている。フリーエージェント（FA）でオールスター出場経験のあるカイル・タッカー外野手を加えたにもかかわらず、チームはナ・リーグ西地区の2位に後退した。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。

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ドジャース打線が振るわない要因となっているのが、タッカーとテオスカー・ヘルナンデス外野手だ。

12日（日本時間13日）の試合前の時点で、タッカーは打率.250、本塁打4、打点20を記録。一方のヘルナンデスも打率.248、本塁打4、打点17であり、これまでの実績と比べると物足りない数字だ。

その中で、アレックス・コール外野手が限られた出場機会の中で存在感を高めている。デーブ・ロバーツ監督はコールについて「アレックスはより多くの出場機会を勝ち取った」と語り、今後の起用増加を示唆している。

打線が奮起しないドジャースについてレビン氏は「ドジャース打線は深刻な不振に陥っている。タッカーを獲得したにもかかわらず、打線は試合ごとに安定したパフォーマンスを発揮できず、シーズン序盤の苦戦を招いている」と言及した。

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