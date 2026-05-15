ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が“最も得意”とする相手との再会が迫っている。15日（日本時間16日）から始まるロサンゼルス・エンゼルス3連戦を前に、ドジャースは再びナ・リーグ西地区首位に浮上。前日は今季初の完全休養となった大谷だが、古巣相手には通算OPS1.263と圧倒的な数字を残してきた。“フリーウェイ・シリーズ”で再び打棒爆発となるのか。データから「古巣キラー」ぶりの実態に迫る。（文・八木遊）

投打がかみ合ったドジャースが2連勝を飾り、再びナ・リーグ西地区の首位に浮上した。

日本時間15日、本拠地ドジャースタジアムでジャイアンツと戦ったドジャースは5-2で勝利。0.5ゲーム差で地区1位につけていたパドレスがデーゲームで大敗を喫していたため、ドジャースが4日ぶりに首位の座に返り咲いた。

この日のドジャースは、1番・指名打者で先発したウィル・スミスが先頭打者アーチを放ち先制。2回に1点を加点すると、5回に一度は追いつかれたが、6回に下位打線がつながり、一挙3点を挙げて勝ち越した。

先発マウンドに上がったエメ・シーハンは6回を投げ2失点の好投。7回以降はタナー・スコットら救援陣3人が1イニングずつ投げ、ジャイアンツ打線を無失点に抑え込んだ。

この日のドジャースは所属する日本人選手3人が誰もプレーしない珍しい一日だった。前日に7回無失点の熱投でチームの勝利に貢献した大谷翔平はこの日、今季初めてベンチからスタート。

2日前の13日の試合で、第7号本塁打を含む2安打を放ち、復調の気配を見せていたが、デーブ・ロバーツ監督は大谷に休養を与えることを優先した。

この日の山本はとにかくフォーシームが少なかった。その割合はわずか17.3％で、これはメジャー移籍後の自己最少。20％を下回ったのは、昨年6月に1試合あっただけなので、いかに変化球中心の組み立てだったかが分かるだろう。

山本が代わりに多投したのがスプリットだった。なんとその割合は40.4％。追い込んでからの勝負球としてはもちろん、カウントを整える球としても活用していた。

スプリット以外にも多彩な変化球を操る山本だが、オリックス時代も、そしてメジャー移籍後も最も圧倒的な破壊力を誇るのがこの球種である。スプリットの被打率はドジャースでの1年目から.170→.132→.074と、年を追うごとに進化している。

球場に訪れたファンは残念だったに違いないが、打者としてはこれで2日連続のオフ。16日から始まる古巣エンゼルスとの3連戦を前に心身ともにリフレッシュできただろう。

大谷はかつて5シーズンにわたって所属したエンゼルスと9か月ぶりの対戦を迎える。同じロサンゼルスに本拠地を置く両者の対決はフリーウェイシリーズとも呼ばれるが、この3連戦で大谷が上昇気流に乗る可能性は高いといえそうだ。

というのも、大谷は古巣相手に通算OPS1.263を記録しているが、これはロイヤルズ相手の1.232を上回りチーム別では第1位。つまり、打者・大谷が最も“カモ”にしている相手がかつてプレーしたエンゼルスということになる。

古巣にはマイク・トラウトを筆頭に共に戦った旧知の仲の選手もいて、大谷にとってはちょっとした同窓会。気分も上がることは間違いないだろう。昨季も6試合で打率.333、3本塁打、4打点とエンゼルス投手陣を攻略していた。

そのエンゼルスは目下3連敗中で、ア・リーグ西地区の最下位に沈んでいる。勝率は両リーグワーストと今季も低迷中。投手陣もチーム防御率がメジャーワースト6位の4.55と長年の課題が解決されないままだ。

完全休養を経て臨む大谷。古巣相手にその打棒を爆発させる可能性は極めて高い。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

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