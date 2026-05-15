大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間15日、サンフランシスコ・ジャイアンツと戦い5-2で勝利した。「6番・左翼」でスタメン出場したテオスカー・ヘルナンデス外野手は3安打を放つ活躍を見せたが、それ以上にマズい守備が注目されてしまったようだ。米メディア『トータルプロスポーツ』が報じた。

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問題となっているのは、2-0とドジャース2点リードで迎えた5回表2死一塁の場面。打席のイ・ジョンフ内野手が左翼線へポトリと落ちる打球を放ったが、処理に向かったテオスカーはバウンドしたボールがスタンドに入ると思ったのか、途中で走るスピードを緩めた。

ところが、ボールはフェンスに当たると、テオスカーから見て右方向に跳ね返り左翼フェンスへ転がっていく。慌ててボールを追いかけたが、処理の間にイが一気に本塁へ生還し、試合を振り出しに戻すランニングホームランとなった。

同メディアは「野球でランニングホームランを見る機会はそう多くない。その痛恨のミスを犯したのはテオスカーであり、ファンたちはそう簡単には彼を許しそうにない」としつつ、「テオスカー、完全にやらかしたな」、「はっきり言おう。テオの怠慢によるひどいプレーだ」、「これ、小学生の頃にやったことあるわ。まるで自分がMLB選手になった気分だった。じゃあMLB選手は一体どんな気分なんだよ？」といったファンの声を紹介している。

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