“最高の景色”を目指す日本代表のFIFAワールドカップ2026に臨むメンバー26名が15日に発表された。

8大会連続8度目の出場となる日本は、過去最高位であるベスト16の壁を越えるだけでなく、頂点をも目指す戦いに挑む。

2022年のカタール大会から26名を登録することが可能になった中、今大会に向けて発表された26名のうち、前回大会を経験しているのは13名。これは、2018年のロシア大会の11名を上回り、過去最多となった。

森保監督はメンバー発表会見で「チームの構成において、質問される前、決める前で考えると、もっとカタールW杯やその前のW杯経験組が多いチーム構成になるかなと想像していました」と語っており、ケガで招集が叶わなかった三笘薫（ブライトン／イングランド）や南野拓実（モナコ／フランス）が入れば15名にもなっていただけに、経験値という点では過去最高のものを持って臨むこととなる。「カタールW杯から経験値の部分では複数回W杯に出る選手が増えたということで、チームの落ち着きなどは、経験者が多い方がより落ち着いて、色々な状況に対応しながら力を発揮していくことに近づくかなと思います」と監督は語っており、その経験を生かせるか注目だ。

また、長友佑都（FC東京）は2010年の南アフリカ大会から5大会連続5度目のW杯となり、日本人として最多出場となる。

一方で、13名が初のW杯となるが、特徴的なのはゴールキーパー。早川友基（鹿島アントラーズ）、大迫敬介（サンフレッチェ広島）、鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）の3名が招集を受けたが、日本が初めてW杯に出場した1998年のフランス大会を除くと、GK3人全員が初めてW杯に出場のは初めてのこととなる。

川口能活氏や楢崎正剛氏、川島永嗣（ジュビロ磐田）ら4大会連続で参加するなど、ゴールキーパーはW杯を知る選手が必ず1人はいたものの、今回は全員が未経験の戦いに挑むこととなる。

■日本代表 W杯出場歴

長友佑都（39歳／FC東京）5大会連続5回目

遠藤航（33歳／リヴァプール／イングランド）3大会連続3回目

谷口彰悟（34歳／シント・トロイデン／ベルギー）2大会連続2回目

伊東純也（33歳／ゲンク／ベルギー）2大会連続2回目

鎌田大地（29歳／クリスタル・パレス／イングランド）2大会連続2回目

板倉滉（29歳／アヤックス／オランダ）2大会連続2回目

前田大然（28歳／セルティック／スコットランド）2大会連続2回目

冨安健洋（27歳／アヤックス／オランダ）2大会連続2回目

堂安律（27歳／フランクフルト／ドイツ）2大会連続2回目

田中碧（27歳／リーズ／イングランド）2大会連続2回目

上田綺世（27歳／フェイエノールト／オランダ）2大会連続2回目

伊藤洋輝（27歳／バイエルン／ドイツ）2大会連続2回目

久保建英（24歳／レアル・ソシエダ／スペイン）2大会連続2回目

渡辺剛（29歳／フェイエノールト／オランダ）初出場

小川航基（28歳／NEC／オランダ）初出場

早川友基（27歳／鹿島アントラーズ）初出場

大迫敬介（26歳／サンフレッチェ広島）初出場

中村敬斗（25歳／スタッド・ランス／フランス）初出場

菅原由勢（25歳／ブレーメン／ドイツ）初出場

瀬古歩夢（25歳／ル・アーヴル／フランス）初出場

佐野海舟（25歳／マインツ／ドイツ）初出場

鈴木唯人（24歳／フライブルク／ドイツ）初出場

鈴木彩艶（23歳／パルマ・カルチョ／イタリア）初出場

鈴木淳之介（22歳／コペンハーゲン／デンマーク）初出場

塩貝健人（21歳／ヴォルフスブルク／ドイツ）初出場

後藤啓介（20歳／シント・トロイデン／ベルギー）初出場