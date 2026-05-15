日本サッカー協会（JFA）は15日、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26名を発表した。

優勝を目標に掲げる本大会に向けて、森保一監督は堂安律（フランクフルト／ドイツ）や久保建英（レアル・ソシエダ）ら主力に加え、コンディションが不安視されていた冨安健洋（アヤックス／オランダ）や遠藤航（リヴァプール／イングランド）らも招集。一方、守田英正（スポルティング／ポルトガル）や三笘薫（ブライトン／イングランド）らはメンバー外となった。

渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）は29歳にして初のワールドカップへ。ベルギーからオランダへ活躍の場を移した今シーズンはエールディヴィジでここまで33試合中30試合で先発起用されており、ヨーロッパリーグ（EL）でも6試合に出場。2019年にデビューを飾った日本代表でも存在感が増しており、昨年10月のブラジル戦や今年3月のイングランド戦にフル出場している。

最終ラインの主軸としての活躍が期待される渡辺は自身の公式X（@tsuyoshi4w）を通じ、「これまで支えてくださった全ての方々に、心から感謝しています。ここまで来られたのは、家族、仲間、指導者、そして応援してくださる皆さんのおかげです。感謝の気持ちを胸に、W杯という最高の舞台で恩返しができるよう、全力で戦ってきます。応援よろしくお願いします」と意気込みを示した。

日本代表は31日に『国立競技場』にて壮行試合となるキリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦を戦い、事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ移動。その後、ベースキャンプ地となるアメリカ・ナッシュビルに入り、6月15日にオランダ代表、21日にチュニジア代表、26日にスウェーデン代表と対戦する。