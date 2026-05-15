【茅ヶ崎 観光スポットレポ】腰掛神社 - 日本武尊伝説と森林浴のパワ…

今回ご紹介する「腰掛神社」は、茅ヶ崎北部の里山のなかにひっそりと鎮座している小さな神社です。

そんな腰掛神社ですが、ユニークな名前の由来となった御神体や、市の天然記念物にも指定されている境内の鬱蒼とした森林など、心身ともに癒されるパワースポットを有し、霊験あらかたな神社として、地元の人はもちろん遠方からも多くの参拝客が訪れています。

交通の便は決して良好とはいえませんが、すぐ近くにある人気の行楽スポット・県立茅ケ崎里山公園と一緒にぜひとも足を運んでおきたい神社です。

腰掛神社について

腰掛神社という名前は、日本神話で有名な日本武尊（ヤマトタケルノミコト）が腰掛けたと伝わる石を御神体として祀っていることに由来します。同時に日本武尊自身を御祭神として祀っている神社でもあります。

伝説によると、日本武尊が東征の折り、この地で石に腰掛けて大山を眺めながら休憩したとのこと。やがて当時の村人が日本武尊を偲び、その腰掛けた石を御神体として社を建立したことが当神社のはじまりと伝わっています。

日本武尊東征にちなんだ命名は、ほかにも二宮の吾妻山や袖ケ浦、横須賀の走水など、湘南エリアの各地に残っており、湘南人読者の方々にもお馴染みの場所が多いかもしれませんね。

腰掛神社に祀られている神様は、日本武尊のほか大日霊貴命（天照大神）・金山彦命・白山彦命・宇迦之御魂命（稲荷神）の4柱。5柱合わせると、交通安全や安全祈願、金運上昇や縁結びなど、あらゆる御利益が期待できますよ。

神社までのアクセス

公共交通機関を利用する場合のアクセスは、正直良好とはいえません。JR茅ケ崎駅や小田急・相鉄・横浜市営地下鉄の湘南台駅からバスが運行されていますが、最寄のバス停までの乗車時間は約20分、バス停から神社まで歩いて10分程度かかります。JR相模線の香川駅からのアクセスが最短で、駅から神社まで20分程度で到着可能です。

神社には専用駐車場が設置されていないので、マイカーでの参拝を考えている人には茅ケ崎里山公園の北駐車場の利用がおすすめです。

公園内バーベキュー場隣接の北駐車場は終日駐車料金が無料。ここから歩いて5分程度で神社に到着します。

道中の景観も、長閑な里山の雰囲気が抜群です。神社参拝の後には茅ケ崎里山公園で懐かしい里山体験を満喫してみることをおすすめします。

参拝の手引き

一の鳥居から望む境内の様子です。参道両脇に「腰掛神社の樹叢」、奥に拝殿が伺えます。

参拝前に手水舎で心身を清めておきましょう。

手水のお水は蛇口をひねる水道となっていました。

格式ある拝殿です。関東大震災後の1918年（大正7年）に修復再建されました。奥に本殿、左手に腰掛玉石が鎮座しています。

拝殿の上部には立派な龍の彫刻等が施されているので、こちらも見逃さないようにしてくださいね。

境内社の御参拝もお忘れなく。より強力なパワーを授かりましょう。

境内の見どころとパワースポット

厳かな雰囲気に包まれた神域には、ここでしか体験できない貴重な見どころやパワースポットが点在しています。参拝の際にはこちらで強力なパワーをチャージしておきましょう。

腰掛玉石

日本武尊が腰掛けたと伝わる、御神体の「腰掛玉石」は拝殿の左手に鎮座しています。

神代から受け継がれた玉石は、腰掛けるにはちょうどよい大きさで貫禄も充分。玉石の上に掲げられている説明文によると、長さ88cm、幅76cmもあるそうです。これほど近い距離で拝めるとは御利益がありそうですね。

御神体の前に佇んでいると、日本武尊が身近な存在に感じられるのが不思議です。

腰掛神社の樹叢

一の鳥居から続く参道の両側に繁茂する巨木の森林群は、太古からの姿を今にとどめる「腰掛神社の樹叢（じゅそう）」。昼でも薄暗い鬱蒼とした樹叢内は神々しい雰囲気に包まれています。

スギやスダジイ、イチョウなどの巨木が立ち並び、古いものでは樹齢300年以上といわれるほど。今では減少傾向にある樹叢の環境を伝える貴重な文化財として、茅ヶ崎市の天然記念物にも指定されています。

こちらのイチョウの巨木は御神木として祀られています。

広いとはいえない樹叢区域ですが、新鮮で澄み切った空気に満ち溢れて、癒し効果も抜群です。森林からのフィトンチッドパワー（森林浴によるリラックス効果や免疫力向上）で、元気を回復してくださいね。

おみくじ・御朱印

腰掛神社では、社務所が閉まっていて無人の場合でも、おみくじや御朱印をすることができます。おみくじ箱は拝殿の柱付近に設置されています。

おみくじって、結果がわかるまでワクワクしますね。

おみくじを木の枝に結び付けていく人も多いようです。

無人の場合は御朱印もセルフ方式でいただけます。初穂料は賽銭箱に納める形式です。

御朱印は、日本武尊と腰掛玉石、藤の花のイラストが描かれた可愛らしいデザイン。奉納日は自分で記入する形となります。

筆者も今回の参拝記念に奉納しました。

まとめ

腰掛神社は里山に佇む素朴な神社ながら、神代より受け継がれた伝説と自然に囲まれた由緒正しき名社です。清々しい森林の精気と腰掛玉石の強力なパワーで大きな御利益が期待できそうです。

腰掛神社

参拝時間

24時間

例祭

アクセス

元旦祭（1月1日）建国祭（2月11日）浜降祭（7月海の日）秋季例大祭（9月吉日）勤労感謝祭（11月23日）除夜祭（12月31日）茅ケ崎駅北口から天沼経由「文教大学」行バス 「芹沢入口」下車徒歩10分湘南台駅西口から桐ケ谷・大辻経由「文教大学」行バス 「芹沢入口」下車10分香川駅西口からコミュニティバス「えぼし号」にて「里山公園」下車5分茅ケ崎里山公園・北駐車場より徒歩5分

住所：神奈川県茅ケ崎市芹沢2169

駐車場：なし

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