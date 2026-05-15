大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間9日、先発ローテーションの一角を担うタイラー・グラスノー投手が故障者リスト（IL）に入った。離脱からはまだ約1週間しか経過していないが、早くも復帰のメドが立ちつつあるようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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グラスノーは同7日に先発登板したヒューストン・アストロズ戦で、2回の投球練習中に腰の違和感を訴え降板。当初は軽症とみられていたが、その2日後に腰のけいれんを理由に15日間のILに入った。

そのグラスノーについて、同メディアは「近いうちに復帰できる可能性を示す兆候が出てきている。彼はここ数日、キャッチボールを再開しており、球団は今後ブルペンでの投球練習へ進めたい考えだ。その段階まで回復すれば、先発ローテーションへ復帰する可能性も出てくる」と言及。

続けて、「デーブ・ロバーツ監督は復帰時期について明確な見通しを示さず、グラスノーがIL期間終了までに復帰することは間違いなくないと語った。そのため、彼の復帰は5月末、あるいは6月上旬になる可能性が高まっている。同監督によれば、チームはグラスノーに対して慎重な対応を取っているという」と記している。

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