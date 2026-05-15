日本サッカー協会（JFA）は15日、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26名を発表した。

「最高の景色を」を合言葉に過去最高成績のベスト8以上、そして優勝を目指す日本代表。森保一監督は開幕まで1カ月を切った本大会に向けて冨安健洋（アヤックス／オランダ）や遠藤航（リヴァプール／イングランド）、久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）ら主力を順当に選出した一方で、三笘薫（ブライトン／イングランド）や守田英正（スポルティング／ポルトガル）らがメンバー外となった。

エースナンバー「10」を背負う堂安律（フランクフルト／ドイツ）は2大会連続のメンバー入り。24歳で臨んだ前回のカタール大会では、初戦のドイツ戦とグループステージ突破がかかったスペイン戦で同点ゴールを記録し、決勝トーナメント進出に大きく貢献した。あれから4年、自身2度目の大舞台でさらなる高みを目指す。

メンバー選出に際し、堂安は自身の公式X（@doan_ritsu）を通じて「再びこのチームの一員として、ワールドカップの舞台で戦えることを誇りに思います。これから始まる挑戦に向けて、準備はできています。みんなで歴史をつくろう」と決意を示した。

日本代表は31日に『国立競技場』にて壮行試合となるキリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦を戦い、事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ移動。その後、ベースキャンプ地となるアメリカ・ナッシュビルに入り、6月15日にオランダ代表、21日にチュニジア代表、26日にスウェーデン代表と対戦する。