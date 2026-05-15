













東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスの佐藤直樹選手は15日、本拠地・楽天モバイル最強パーク宮城で行われた福岡ソフトバンクホークス戦に「1番・右翼」で先発出場。今季3号となる3ランホームランを放つなど攻守で躍動した。



佐藤は兵庫・報徳学園高からJR西日本を経て、2020年ドラフト1位でソフトバンクに入団。今季から現役ドラフトで楽天へ移籍した27歳スラッガーだ。



2回裏、2死一・二塁の好機で迎えた第2打席。ソフトバンク先発の上沢直之投手が投じた初球のツーシームを捉えて、弾丸ライナーで左翼ホームランテラスに叩き込んだ。この一発でチームは4点を先制。



佐藤選手はガッツポーズをしながらダイヤモンドを一周し、興奮冷めやらぬままホームベースを踏んだ。











6回の第4打席では、先頭打者として左二塁打を放ち好機を演出。



3番・辰己涼介選手の打球が二塁手の野選を誘った際に本塁アウトを宣告されたが、楽天がリクエストを要求すると判定が覆り、佐藤選手の生還が認められた。



佐藤選手は古巣・ソフトバンクへの一発を含む2安打3打点2得点の活躍。



試合は最後まで楽天がリードを守り抜き、6対3で勝利した。























【動画】古巣へ強烈な一発！佐藤直樹の3ランがこちら！

DAZNベースボール公式Xより













古巣への一発！



佐藤直樹 新設された

ホームランゾーンへの一発！

イーグルスこの回4点先制！



⚾️楽天×ソフトバンク

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