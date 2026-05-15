FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26名が発表された。
グループステージ初戦のオランダ代表戦まで、あと1カ月。日本代表は5月31日（日）に“壮行試合”アイスランド代表戦を行い、その後メキシコ・モンテレイで事前キャンプを実施する。チームベースキャンプトレーニングサイトはアメリカ・ナッシュビルに決定しており、本大会へ向けた準備が本格化していく。日本代表のメンバーと今後の試合予定・放送情報は以下の通り。
FIFAワールドカップ2026 日本代表メンバー
▼GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
板倉滉（アヤックス／オランダ）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▼MF／FW
遠藤航（リヴァプール／イングランド）
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
前田大然（セルティック／スコットランド）
小川航基（NEC／オランダ）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）
キリンチャレンジカップ2026
5月31日（日）19時25分〜 vsアイスランド代表
会場：国立競技場
放送：日本テレビ系列／TVer／DAZN
FIFAワールドカップ2026 グループステージ第1戦
6月15日（月）日本時間5時〜 vsオランダ代表
会場：ダラス・スタジアム（アメリカ）
放送：NHK総合／NHK ONE／DAZN
FIFAワールドカップ2026 グループステージ第2戦
6月21日（日）日本時間13時〜 vsチュニジア代表
会場：エスタディオ・モンテレイ（メキシコ）
放送：日本テレビ／NHK BS／NHK ONE／DAZN
FIFAワールドカップ2026 グループステージ第3戦
6月26日（金）日本時間8時〜 vsスウェーデン代表
会場：ダラス・スタジアム（アメリカ）
放送：NHK総合NHK ONE／DAZN