日本代表を率いる森保一監督が、ケガにより落選となった三笘薫（ブライトン／イングランド）について語った。

FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーが決定。ケガの状態が注目されていた三笘薫は、落選となった。森保監督は「三笘選手が最後にケガをして、メンバーに選べない状況になりました。そこをどうするかを最後に悩みました」とコメント。続けて「三笘選手がケガをして、今大会の期間中の復帰は難しいとメディカルから報告があったので、選出を断念しました」と述べている。