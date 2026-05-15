













北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの清宮幸太郎選手は14日、敵地・ZOZOマリンスタジアムで行われた千葉ロッテマリーンズ戦に「3番・一塁」で先発出場。今季第8号となるソロホームランを放った。











9回、先頭打者の淺間大基選手が今季2号ソロを放った直後、無死走者なしで迎えた第4打席。ロッテ2番手の横山陸人投手が投じた5球目のシンカーを上手く捉えて右翼ポール直撃の今季8号ソロ本塁打とした。



1回から8回まで苦しめられた先発・西野勇士投手を打ち崩せなかったチームにとって、9回の2者連続本塁打はわずかな反撃の光だった。



しかし打線はそれ以上の追加点を奪えず、試合はそのまま5対3でロッテが逃げ切り。



清宮選手は1安打1打点と意地を見せたものの、チームは敗れた。



チームはパ・リーグ4位と苦しい順位が続くが、フランミル・レイエス選手とともに打線の核として清宮選手への期待がかかる。

























【動画】2者連続で虹をかけた！清宮幸太郎の右翼ポール直撃8号ソロがこちら！

DAZNベースボールのXより













2者連続で虹をかけた



清宮幸太郎 ライトポール直撃弾！

第8号ソロで2点差に！



⚾️ロッテ×日本ハム

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