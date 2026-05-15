日本サッカー協会（JFA）は15日、6月に北中米で開幕する『FIFAワールドカップ2026』に臨む日本代表メンバー26名を発表した。

8大会連続8度目のワールドカップ（W杯）で「最高の景色を」を合言葉と、優勝を目標に掲げている日本代表。開幕が迫る本大会のメンバーにはMF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）やMF堂安律（フランクフルト／ドイツ）、MF鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）ら主力が順当に選出され、負傷離脱中のMF遠藤航（リヴァプール／イングランド）やコンディションに不安を抱えているDF冨安健洋（アヤックス／オランダ）も名を連ねた。

その一方で、アジア最終予選まではチームの中核を担っていたMF守田英正（スポルティング／ポルトガル）、直前のプレミアリーグで負傷したFW三笘薫（ブライトン／イングランド）が落選となった。



カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国共催で行われる今回のW杯は6月11日（日本時間12日）に開幕。日本代表はオランダ代表（15日）、スウェーデン代表（21日）、チュニジア代表（26日）とグループステージで対戦し、3大会連続の決勝トーナメント進出と共にベスト8以上という過去最高の成績を目指す。

なお、日本は5月31日に国立競技場で行われる『キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。』でアイスランド代表との壮行試合に臨み、事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ移動。同地で暑熱順化を行った後に、ベースキャンプ地となるアメリカ・ナッシュビルに入る。発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

早川友基（鹿島アントラーズ）

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）

▼DF

長友佑都（FC東京）

谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）

板倉滉（アヤックス／オランダ）

渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

冨安健洋（アヤックス／オランダ）

伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）

鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▼MF／FW

遠藤航（リヴァプール／イングランド）

伊東純也（ゲンク／ベルギー）

鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

前田大然（セルティック／スコットランド）

小川航基（NEC／オランダ）

堂安律（フランクフルト／ドイツ）

上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

田中碧（リーズ／イングランド）

中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

佐野海舟（マインツ／ドイツ）

久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）

後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）

【動画】日本代表メンバー発表会見！