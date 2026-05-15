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中日ドラゴンズの村松開人選手は14日、敵地・横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「3番・遊撃」で先発出場。遊撃の守備でイレギュラーバウンドに冷静に対応し、見事にアウトをもぎ取った。











延長12回、無死走者なしでDeNAの4番・宮﨑敏郎選手を打席に迎えた場面。中日6番手の松山晋也投手が投じた4球目のフォークを打たされた打球が村松選手の前に転がった。



打球はイレギュラーバウンドしたが、素手で白球を掴み取り、一塁に送球。一塁手のジェイソン・ボスラー選手も足をめいっぱいに伸ばして、ファインプレーを完成させた。



DeNAはリクエストを要求したが、判定は変わらず。延長12回を戦い抜いた最終盤、村松選手の冷静な好プレーが試合を締めくくる守備となった。



試合はそのまま0対0で引き分け。中日は今季8回戦を終え13勝24敗1分けと依然として苦しい状況が続いているが、村松選手は2安打と攻守でチームを引っ張った。























【動画】イレギュラーもなんのその！村松開人の素手スローがこちら

DAZNベースボールのXより













延長12回でこの集中力



村松開人 イレギュラーに

ベアハンドで対応！

※リクエストも判定通り



⚾️DeNA×中日

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