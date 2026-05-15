フランス代表を率いるディディエ・デシャン監督が、FIFAワールドカップ2026に向けて選出したフランス代表メンバー26名について自身の考えを語った。フランスメディア『レキップ』が伝えている。

フランスサッカー連盟（FFF）は14日、FIFAワールドカップ2026に臨むフランス代表メンバー26名を発表した。

今大会後の退任が決定しているデシャン監督は2018年大会以来、指揮官として2度目の優勝に向けてキリアン・エンバペやマイク・メニャンウィリアン・サリバ、オーレリアン・チュアメニ、ウスマン・デンベレらを順当に招集した。

概ね予想どおりの顔触れとなったが、第3GKに関してはリュカ・シュヴァリエ（パリ・サンジェルマン）に代わって21歳のロビン・リッサー（レンヌ）の初招集というサプライズもあった。

シュヴァリエのコンディション、所属クラブで出場機会を得ていた場合、問題なく招集していたものの、その2つの問題でリッサーの招集を決めたという。

「シュヴァリエの状況は3月の時点ですでに複雑で、今もそうだ。アルフォンス・アレオラのような経験豊富な選手もいたが、ここ6カ月間、彼の出場機会は限られていた。ウーゴ・ロリスは第3GKの座を争うレベルには達していない。ロビン・リッサーは素晴らしいシーズンを送っており、最も重要な基準はパフォーマンスだった」

また、今大会出場国屈指のタレントを誇るフランスではリーグ・アン得点王のエステバン・ルポール（レンヌ）やランダル・コロ・ムアニ(トッテナム・ホットスパー)、ピエール・カルル（ユヴェントス）、フロリアン・トヴァン（RCランス）ら数選手が負傷以外の理由でメンバー外に。そのなかでも最もサプライズとなったのは、エドゥアルド・カマヴィンガ（レアル・マドリード）の落選だった。

その理由について問われた指揮官は「もちろん、彼のシーズン成績だ。ケガもいくつかあったし、非常にレベルの高い競争もあった。カマヴィンガは最も落胆した選手の1人だとは言わないが、3月には代表にも選ばれ、少しプレーもしていた。彼の潜在能力や実力に疑いはないが、彼が私に腹を立てるのも当然でその気持ちは理解できる」と、所属クラブでのパフォーマンスを理由に挙げている。

一方、アキレス腱断裂のウーゴ・エキティケ(リヴァプール)の代役として招集されたジャン・フィリップ・マテタとマクサンス・ラクロワのクリスタル・パレス組の招集は同じくサプライズに。

前者に関してはエキティケ不在でセンターフォワードタイプを欲していたなかでの選択で、ラクロワに関しては「非常に優秀で、前回の代表戦期間中も素晴らしいパフォーマンスを見せてくれ、左右両サイドでプレーできる能力も持ち合わせている」とユーティリティ性の部分を評価。さらに、今月末に控えるカンファレンスリーグ決勝での活躍を祈っている。

なお、フランスは本大会でグループIに入り、セネガル、ノルウェー、イラクと対戦する。