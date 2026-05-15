京都サンガF.C.は15日、曺貴裁監督と双方合意の上で、明治安田J1百年構想リーグ終了後に契約を解除することを発表した。

2021シーズンから京都サンガF.C.の監督を務める曺貴裁氏は現在57歳。湘南ベルマーレのトップチームや育成年代で指導した実績を誇る同氏は、1年目から12年ぶりのJ1昇格に導くと、5年目の昨シーズンはJ1で3位フィニッシュを成し遂げ、クラブの最高成績を塗り替えた。

京都サンガF.C.の監督を退任することが発表された曺貴裁氏は、クラブ公式サイトにてコメントを残している。

「今シーズンで京都サンガF.C.の監督を退任します。この決断に至っては多くの時間と思考が必要でした。クラブともたくさん話し合い、このクラブの未来の発展のため、また自分自身の現状を更にブラッシュアップするため、何ができるかたくさん悩み、考えました」

「思えば5年半前、故郷の街でまたサッカーに携われる。とても気持ちが高ぶりました。初めてサポーターの前で試合した開幕前の鳥取戦でたくさんの温かい拍手をもらい、とても感動したのをついこの前のように思い出します。昇格、残留を重ね、昨年3位まで行ったチームを更なる高みへ導くため努力しましたが、このシリーズは目標を達成することができませんでした。申し訳ありません」

「京都の街にサッカー文化を育むことを目標に監督をやってきました。たくさんの嬉しい思い出、悔しい思い出。今となっては全て自分の財産となりました。本当にありがとうございました。いつまでもサンガは心の中にあり、そして更にこれから監督として成長し、大きくなった京都出身の監督として皆さんの誇りになれるようこれからも頑張ります。今まで一緒に戦ってくれた選手、スタッフ、フロントスタッフの皆様、アカデミーの指導者の皆様、毎日洗濯してくれたスタッフの皆様はじめ関係する全ての人にお礼を言いたいです。もっと選手の心を動かす監督になれるよう突き進んでいきます。残り4試合、自分にとって最後の試合となりますが、皆様の記憶に残る試合にしたいと思います。最後まで最高の応援で選手たちをサポートしてあげてください。5年半、本当にありがとうございました」