【ファーム】DeNA・中川颯、“サブマリン牽制”で走者刺す！球場どよめく好…

横浜DeNAベイスターズ 最新情報
横浜DeNAベイスターズの中川颯投手は14日、敵地・ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム・リーグ 中地区8回戦の読売ジャイアンツ戦に3番手で登板。一塁牽制で見事に走者を刺す場面があった。
5回、2死一塁で4番・三塚琉生選手を迎えた。中川投手はセットポジションに入り数秒置いた後、素早いターンからの一塁牽制で走者の湯浅大選手を刺した。
湯浅選手はその打席で11球粘った末に四球を選んで出塁していたが、サブマリン特有の独特なリリースから繰り出された牽制球は、リードを取った湯浅選手の帰塁を許さなかった。
投球だけでなく、牽制球もアンダースローから鋭く切り込む一球。まさに「静かに、速い」という表現がふさわしいプレーだった。
中川投手はこの試合、2イニングを無安打・無失点に抑える好投を見せた。
奪三振はなかったものの、牽制アウトを含む締まった投球で試合をコントロール。
チームは4対2で勝利し、ファーム・リーグ中地区の首位をキープした。中川投手はこの登板で今季初勝利を挙げた。
【動画】球場どよめき…中川颯の一塁牽制アウトがこちら！
DAZNベースボールの公式Xより
サブマリンの如く
中川颯 静かに、速い
牽制球もアンダースロー
⚾️巨人×DeNA（ファーム）
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【了】