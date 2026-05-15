【ファーム】DeNA・中川颯、“サブマリン牽制”で走者刺す！球場どよめく好…















横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの中川颯投手は14日、敵地・ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム・リーグ 中地区8回戦の読売ジャイアンツ戦に3番手で登板。一塁牽制で見事に走者を刺す場面があった。











5回、2死一塁で4番・三塚琉生選手を迎えた。中川投手はセットポジションに入り数秒置いた後、素早いターンからの一塁牽制で走者の湯浅大選手を刺した。



湯浅選手はその打席で11球粘った末に四球を選んで出塁していたが、サブマリン特有の独特なリリースから繰り出された牽制球は、リードを取った湯浅選手の帰塁を許さなかった。



投球だけでなく、牽制球もアンダースローから鋭く切り込む一球。まさに「静かに、速い」という表現がふさわしいプレーだった。



中川投手はこの試合、2イニングを無安打・無失点に抑える好投を見せた。



奪三振はなかったものの、牽制アウトを含む締まった投球で試合をコントロール。



チームは4対2で勝利し、ファーム・リーグ中地区の首位をキープした。中川投手はこの登板で今季初勝利を挙げた。























【動画】球場どよめき…中川颯の一塁牽制アウトがこちら！

DAZNベースボールの公式Xより













サブマリンの如く



中川颯 静かに、速い

牽制球もアンダースロー



⚾️巨人×DeNA（ファーム）

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