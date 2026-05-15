【ファーム】DeNA・中川颯、“サブマリン牽制”で走者刺す！球場どよめく好…


  


　


横浜DeNAベイスターズ　最新情報

　横浜DeNAベイスターズの中川颯投手は14日、敵地・ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム・リーグ 中地区8回戦の読売ジャイアンツ戦に3番手で登板。一塁牽制で見事に走者を刺す場面があった。
 

　

 
　5回、2死一塁で4番・三塚琉生選手を迎えた。中川投手はセットポジションに入り数秒置いた後、素早いターンからの一塁牽制で走者の湯浅大選手を刺した。
 
　湯浅選手はその打席で11球粘った末に四球を選んで出塁していたが、サブマリン特有の独特なリリースから繰り出された牽制球は、リードを取った湯浅選手の帰塁を許さなかった。
 
　投球だけでなく、牽制球もアンダースローから鋭く切り込む一球。まさに「静かに、速い」という表現がふさわしいプレーだった。
 
　中川投手はこの試合、2イニングを無安打・無失点に抑える好投を見せた。
 
　奪三振はなかったものの、牽制アウトを含む締まった投球で試合をコントロール。
 
　チームは4対2で勝利し、ファーム・リーグ中地区の首位をキープした。中川投手はこの登板で今季初勝利を挙げた。

 



  


　


【動画】球場どよめき…中川颯の一塁牽制アウトがこちら！
DAZNベースボールの公式Xより
 

　

 

サブマリンの如く

中川颯 静かに、速い
牽制球もアンダースロー

⚾️巨人×DeNA（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
【関連記事】




 
【了】