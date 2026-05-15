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ロサンゼルス・ドジャースが、ヒューストン・アストロズのジョシュ・ヘイダー投手の獲得候補として注目されている。ドジャースは今季、3年連続のワールドシリーズ制覇を狙っており、さらなる戦力補強の可能性が取り沙汰されている。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョイ・ミストレッタ記者が言及した。

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アストロズがトレード期限前に売り手へ回った場合、放出候補になり得る選手として挙げられているのが、守護神左腕のヘイダーだ。32歳のヘイダーは、故障の影響で今季はまだ登板していないが、健康であれば球界屈指の救援投手と言える。昨季は48試合に登板し、防御率2.05を記録した。

アストロズが本当に市場に出すなら、ブルペン強化を狙うドジャースが関心を示しても不思議ではない。ドジャースの先発陣には大谷翔平選手やタイラー・グラスノー投手らがいるが、故障歴を考えるとイニング管理が不可欠であり、安心できるブルペン陣が必要だ。

ドジャースがヘイダーの獲得に動くのであれば、マイク・シロタ外野手、リバー・ライアン投手、キャム・ライター投手らを放出すべきだと考えられている。

急浮上したドジャースの補強の噂についてミストレッタ氏は「アストロズがヘイダーをトレードに出すことになれば、ドジャースは少なくとも接触し、要求を確認するだろう。多くの球団が関心を示すはずであり、ドジャースがトレードを追求すると決めた場合、彼の獲得に向けて高額なオファーを出す覚悟が必要になる」と言及した。

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