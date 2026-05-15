14日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏が、DeNA・中川虎大について言及した。
中川は0－0の8回にマウンドに上がると、走者を出しながらも無失点に抑え、開幕からの連続無失点を14に伸ばした。
大矢氏は「徹底してフォークボールで、先頭打者を出しましたけど、今年の中川の状態の良さが続いていますよね。ストレートとフォークをうまく使い分けしながら、自信を持って0で抑えましたね」と振り返った。
☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』
14日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏が、DeNA・中川虎大について言及した。
中川は0－0の8回にマウンドに上がると、走者を出しながらも無失点に抑え、開幕からの連続無失点を14に伸ばした。
大矢氏は「徹底してフォークボールで、先頭打者を出しましたけど、今年の中川の状態の良さが続いていますよね。ストレートとフォークをうまく使い分けしながら、自信を持って0で抑えましたね」と振り返った。
☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。