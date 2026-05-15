14日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏が、DeNA・中川虎大について言及した。

中川は0－0の8回にマウンドに上がると、走者を出しながらも無失点に抑え、開幕からの連続無失点を14に伸ばした。

大矢氏は「徹底してフォークボールで、先頭打者を出しましたけど、今年の中川の状態の良さが続いていますよね。ストレートとフォークをうまく使い分けしながら、自信を持って0で抑えましたね」と振り返った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』