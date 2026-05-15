コロンビアサッカー連盟（FCF）は14日、FIFAワールドカップ2026に臨む代表メンバー候補55名を発表した。

ネストル・ロレンソ監督の下、FIFAワールドカップ2026南米予選を3位でフィニッシュし、2大会ぶり7度目のW杯本大会行きを決めたコロンビア。本大会ではポルトガル、DRコンゴ、ウズベキスタンと同居するグループKに入っている。

今回の代表メンバー候補では概ね順当に主力選手が選出されているが、一部報道で指揮官との確執が伝えられるジョン・デュラン（ゼニト／ロシア）とともにコンディションやパフォーマンスが懸念される重鎮ハメス・ロドリゲス（ミネソタ・ユナイテッド／アメリカ）の扱いに注目が集まっている。

『bein sports』の報道によれば、そのハメスに関してロレンソ監督は「彼は我々にとって非常に重要な選手。個別にトレーニングしており、フィットネススタッフとともに彼のために特別なプランを用意した」と本大会に向けて状態を上げるための特別なプランを持っているとのことだ。

なお、26名の最終登録メンバーは31日に発表予定だ。

今回発表された代表候補の主なメンバーは以下の通り。

▼GK

ダビド・オスピナ（アトレティコ・ナシオナル）

カミーロ・バルガス（アトラス／メキシコ）

ケビン・ミエル（クルス・アスル／メキシコ）

▼DF

ダビンソン・サンチェス（ガラタサライ／トルコ）

サンティアゴ・アリアス（インデペンディエンテ／アルゼンチン）

カルロス・クエルタ（ヴァスコ・ダ・ガマ／ブラジル）

デイベル・マチャド（ナント／フランス）

ホアン・モヒカ（マジョルカ／スペイン）

ダニエル・ムニョス（クリスタル・パレス／イングランド）

ジェルソン・モスケラ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）

ジョン・ルクミ（ボローニャ／イタリア）

ジェリー・ミナ（カリアリ／イタリア）

フアン・カバル（ユヴェントス／イタリア）

▼MF

ハメス・ロドリゲス（ミネソタ・ユナイテッド／アメリカ）

フアン・クアドラード（ピサ／イタリア）

ジェフェルソン・レルマ（クリスタル・パレス／イングランド）

フアン・キンテーロ（リーベル・プレート／アルゼンチン）

ウィルマル・バリオス（ゼニト／ロシア）

ジョン・アリアス（パルメイラス／ブラジル）

リチャルド・リオス（ベンフィカ／ポルトガル）

ヤセル・アスプリージャ（ガラタサライ／トルコ）

ホルヘ・カラスカル（フラメンゴ／ブラジル）

ケビン・カスターニョ（リーベル・プレート／アルゼンチン）

▼FW

ルイス・ディアス（バイエルン／ドイツ）

クチョ・エルナンデス（ベティス／スペイン）

ルイス・スアレス（スポルティング／ポルトガル）

ジョン・デュラン（ゼニト／ロシア）

ジョン・コルドバ（クラスノダール／ロシア）

ラファエル・サントス・ボレ（インテルナシオナル／ブラジル）