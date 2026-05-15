リールのMFアイユーブ・ブアディがモロッコ代表でのプレーを決断したようだ。フランスメディア『レキップ』が報じている。

現在18歳のブアディは186センチのセントラルMF。2023年10月に行われたカンファレンスリーグではUEFA主催大会で最年少となる16歳と3日でのデビューを飾った逸材。

翌シーズンから定期的にプレー機会を得ると、今季のリールでは公式戦41試合出場と主力として活躍。すでにアーセナルやパリ・サンジェルマン、バイエルン、マンチェスター・ユナイテッドからの関心も伝えられ、今夏の争奪戦が見込まれる。

モロッコにルーツを持つもののフランス生まれフランス育ちのMFは、これまでU－16からフランスの世代別代表でプレー。直近はU－21フランス代表で主力を担い、ゲームキャプテンも務める試合もあり、今後のレ・ブルーの中心を担う選手としても期待されていた。

しかし、今回の報道によれば、ブアディの決断を受けてモロッコサッカー連盟（FRMF）は代表変更の正式な手続きを行っており、18歳MFはモロッコ代表の一員としてFIFAワールドカップ2026に出場することになるようだ。

なお、モロッコは今大会でブラジル、スコットランド、ハイチと同居するグループCに入っている。