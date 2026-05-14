大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、トロント・ブルージェイズとワールドシリーズ（WS）を戦った。そのシリーズで立ちはだかったボー・ビシェット内野手をトレード獲得する噂が浮上しているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

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ビシェットはメジャーデビューした2019年～2025年までブルージェイズでプレーし、通算111本塁打を記録するなど主力として活躍。同年オフにニューヨーク・メッツと3年1億2600万ドルの契約を結んだが、迎えた今季は日本時間12日終了時点で40試合、打率.222、2本塁打、16打点と苦しんでいる。

同メディアは「ビシェットを巡る仮想トレードが興味深いのは、今季不調に陥っているとしても、実績ある強打者として価値を備えているからだ。全盛期の成績には届いていなくても、その潜在能力と打線との相性を考えれば、10月の戦いに向けた合理的な賭けと言える」と指摘。

続けて、マイク・シロタ外野手、リバー・ライアン投手、ジョエンドリー・バルガス内野手の3名と引き換えにビシェットを得るというトレード案を提案。「このトレードは現在の成績よりも、10月にどのような存在になり得るかに重きが置かれている。たとえ部分的にでも復調すれば、既に強力な打線に高いコンタクト能力と大きなポテンシャルを持つ打者がさらに加わることになり、WS3連覇達成の可能性をより高めることになる」と主張している。

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