「大きな見誤りだった」村上宗隆、盲点だった真の実力。“データ信仰”が障…

村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、予想に反して争奪戦の的にならなかった。他球団が獲得を躊躇した主な要因は、NPBでの成績にあると、米メディア『クラッチポインツ』が報じている。

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今でこそメジャーリーグの中で最も大きな注目を浴び、なぜ他の多くの球団が同選手にチャンスを与えなかったのかを議論される存在となっている。

しかし、東京ヤクルトスワローズからポスティング公示された当時は、ホワイトソックスとピッツバーグ・パイレーツしか同選手に興味を示さなかったようだ。

東京ヤクルトスワローズで8年間プレーし、通算892試合で246本塁打を放っている。

特に2022年には56本塁打を記録して、NPB史上2位、日本人選手としては最多の本塁打数となった。

パワーヒッターとしての実力は十分だが、他球団はそれ以上に別の指標を気にし過ぎてしまったのかもしれない。

村上はNPB通算892試合で977三振を喫しており、不調だった2024年シーズンだけでも180三振を記録した。

日本での最後の3シーズンはいずれも三振率が28%を超え、ゾーン内コンタクト率72.6%は2025年のMLBならワースト2位に相当する数字だった。

それを踏まえ、同メディアによると、あるア・リーグ球団関係者は「誰にとっても大きな見誤りだった。

ストライクゾーン内の球を空振りする傾向は、各球団に警戒感を抱かせる。

そして、レベルの上がる投手陣相手にどうなるかを予測するのは難しかった。

これは打撃予測モデルの弱点の一つでもあり、そのせいでどの球団も確信を持ち切れなかったんだ」と分析している。

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