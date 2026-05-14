「しばらく時間がかかる」千賀滉大、復帰はまだ先か。今季5登板で防御率9.…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手の復帰には、まだしばらく時間がかかりそうだ。投球指標を本来あるべきレベルに戻すために努力する必要があると、米メディア『クラッチポインツ』が報じている。

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これまでに今季5試合に登板し0勝4敗、防御率9.00、23奪三振と低調な出だしとなった。

それに加え、4月26日（日本時間27日）に行われたコロラド・ロッキーズ戦で腰椎炎を負ったため、千賀は15日間の故障者リスト（IL）入りしている。

先発ローテーション復帰が期待されるが、まず起用したいと思えるほどのパフォーマンスを発揮する必要性がありそうだ。

それを踏まえ、同メディアは「彼は打者相手にブルペンで投球練習を行なっている。

背中の怪我は回復に向かっていると感じるものの、正式にILから復帰する前に、投球に関する指標の改善に引き続き取り組む必要がある」との見解を示した。

続けて「4年目のベテラン投手である千賀にとって、今季は不運なシーズンとなっている。

彼の成績は、これまでのキャリア平均を大きく下回っており、現時点ではキャリアワーストのペースだ」と伝えている。

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