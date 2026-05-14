「飛躍的な進歩だ」今永昇太、8回途中2失点の好投！　絶好調もカブスは敗…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、13日（日本時間14日）に行われたアトランタ・ブレーブス戦に登板し、8回途中まで投げて5安打2失点6奪三振の好投を披露した。しかし、カブスの連敗を止めるまでには至らなかったと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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ここまでの8登板で4勝2敗、防御率2.28、53奪三振という好成績を残していた今永は、この日も好スタートを切った。

初回と2回を三者凡退に抑え、3回も4人で終わらせる。

4回にはドレーク・ボールドウィン捕手にソロホームランを打たれたが、それ以上の追加点は与えなかった。

再び5回から7回まで三者凡退とし、8回途中で降板している。

今永は快投を見せたが、カブス打線が振るわなかったこともあり、チームは1-4の敗戦を喫して4連敗となった。

それを踏まえ、同メディアは「今永の今季の成功の一因は、5種類の球種すべてにおいて球速が向上したことにある。

フォーシームの平均球速は昨年の90.8マイル（約146.1キロ）から今シーズンは91.9マイル（約147.9キロ）に上昇し、スプリットフィンガーも83.0マイル（約133.6キロ）から83.3マイル（約134.1キロ）に向上している。

その飛躍的な進歩は、健康状態が良好であることと、自分の体をより深く理解し、それがどのように速度向上につながるかを学び続けた結果だ」と評価した。

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