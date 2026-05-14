達成に黄信号…「2000本安打」の壁に直面するスター選手たち

プロ野球選手にとって、2000本安打は特別な数字だ。長年にわたって一軍の舞台に立ち続け、主力として安打を積み重ねた者だけが到達できる大記録。名球会入りの条件としても知られ、打者にとってはキャリアの集大成とも言える勲章である。

一方で、その壁は決して低くない。若い頃からレギュラーを張り、毎年のように100安打以上を重ねてきた名選手であっても、キャリア晩年に失速すれば、あと一歩のところで届かないこともある。故障、出場機会の減少、加齢による打撃低下。スター選手たちにとっても、2000本安打は簡単には乗り越えられない壁だ。

平成から令和のプロ野球を彩ってきた名選手たちの中にも、現在その大記録に黄信号が灯っている選手がいる。ここでは、2000本安打達成へ向けて正念場を迎えているスター選手たちに焦点を当てる。（※数字は5月14日時点）

【現在の状況】

・射程圏

・ギリ射程圏

・厳しい

・かなり厳しい

【ギリ射程圏】丸佳浩（読売ジャイアンツ・1931安打）

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] 巨人・丸佳浩【写真：産経新聞社】[/caption]

2000本安打まで▶▶あと69本

年齢：満37歳

いま2000本安打に最も近い位置にいるのが、読売ジャイアンツの丸佳浩だ。

通算1931安打。大台までは残り69安打となっている。数字だけを見れば、達成は十分に現実的な距離にある。昨季も87安打を記録しており、通常通り出場機会を得られれば、今季中の到達も視野に入るはずだった。

しかし、今季はここまでわずか2安打。打率は.111と開幕から思うように数字が伸びておらず、2000本安打への歩みは大きく鈍っている。

それでも、現在は1軍におり、5月9日には本塁打を放つなど、状態は上向きの兆しも見せている。今季22打席に立って4つの四球を選べていることから、丸の強みである選球眼もまだ健在と言えるだろう。全盛期のような圧倒的な安定感は失われつつあるとしても、1軍で打席に立ち続けられる限り、安打を積み上げるチャンスは残されている。

また、9日の一発で300本塁打までもあと10本に迫っている。37歳という年齢を考えれば、2000本安打と300本塁打のW達成は容易ではないが、それぞれあと一押しで球史に残る領域へ届く位置にいることは間違いない。

【厳しい】秋山翔吾（広島東洋カープ・日米通算1850安打）

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] 広島・秋山翔吾【写真：産経新聞社】[/caption]

2000本安打まで▶▶あと150本

年齢：満38歳

かつてシーズン最多安打記録を樹立した秋山翔吾にも、2000本安打達成へ暗雲が漂っている。

NPBだけで見れば1779安打で、国内通算2000本には残り221安打。日米通算では1850安打。2000本までは残り150安打となっている。いずれにしても、まだ簡単に届く距離ではない。

秋山といえば、最多安打4回を誇るヒットメーカーだ。2015年には216安打を放ち、プロ野球記録を更新した。広角に打ち分ける技術と安定したコンタクト能力は、まさに一時代を代表するリードオフマンのそれだった。

しかし、昨季は38安打にとどまり、今季もここまで18安打。38歳となった現在、かつてのようにシーズン100安打以上を計算できる状況ではなくなっている。さらに、5月11日にけがで登録抹消されており、安打数を伸ばすペースはさらに鈍ることとなってしまった。

シーズン最多安打記録保持者であり、最多安打を4度獲得した名打者が、2000本の壁に苦しんでいる。この事実こそ、2000本安打という記録の重みを物語っている。

【かなり厳しい】中村剛也（埼玉西武ライオンズ・1830安打）

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] 西武・中村剛也【写真：産経新聞社】[/caption]

2000本安打まで▶▶あと170本

年齢：満43歳

埼玉西武ライオンズの中村剛也は、歴代屈指のホームランアーチストとして時代を築いてきた。

通算1830安打。2000本安打までは残り170安打となっている。長年にわたり西武打線の中軸を担い、数々のタイトルを獲得してきた大砲だが、安打数という観点では大台到達へ厳しい状況に置かれている。

昨季は23安打にとどまり、今季はここまで0安打。現在は2軍調整中で、若く勢いのあるチーム状況を鑑みても1軍で安打を積み重ねる機会そのものが限られている。さらに42歳（8月で43歳）という年齢を踏まえると、ここから170本を上積みするには、相当な巻き返しが必要になる。

一方で、中村にはもう一つの大記録が残されている。通算500本塁打まで、あと19本だ。日本球界でも限られた選手しか到達していない大台であり、中村のキャリアを象徴する数字でもある。

ともに難しい道のりになりつつあるが、ここから再び1軍の舞台に戻り、豪快なアーチを描けるか。ファンが待っているのは、やはり“おかわり君”らしい一発だろう。

【射程圏】菊池涼介（広島東洋カープ・1815安打）

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] 広島・菊池涼介【写真：産経新聞社】[/caption]

2000本安打まで▶▶あと185本

年齢：満36歳

広島東洋カープの菊池涼介は、守備の名手として球史に名を残す存在だが、打撃でも存在感を見せる。

通算1815安打。2000本安打までは残り185安打となっている。数字上はまだ距離があるものの、現在1軍で規定打席にも乗っており、出場機会という点では他の候補者よりも明るい材料がある。

昨季は89安打、今季もここまで26安打を記録。満36歳という年齢を考えれば、今季と来季にどれだけ安打を積み重ねられるかが、2000本到達のカギを握る。キャリア晩年に差しかかった現在では、簡単なミッションではない。

それでも菊池は、打撃成績が多少落ちても、守備面でチームに必要とされ続ける限り、出場機会は残される。とはいえ守備負担の大きいポジションであることを考えると、世代交代の波が来る前に達成を決めたいところだ。名手が最後に2000本安打という称号をつかめるか。今後数年の積み重ねが重要になる。

【かなり厳しい】柳田悠岐（福岡ソフトバンクホークス・1646安打）

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] ソフトバンク・柳田悠岐【写真：産経新聞社】[/caption]

2000本安打まで▶▶あと354本

年齢：満38歳

福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐は、平成後期から令和にかけて最も衝撃的な打者の一人だ。

豪快なフルスイング、規格外の飛距離、圧倒的な出塁能力。全盛期の柳田は、まさに日本球界を代表するスーパースターだが、けがで離脱する期間も長く、通算安打数は1646本。2000本安打までは残り354安打と、まだ大きな距離がある。

昨季は故障の影響もあり21安打。今季はここまで30安打を記録し、現在は1軍で規定打席にも到達しているが、37歳（10月で38歳）という年齢を考えれば、ここから354本を積み上げるには、複数年にわたって一定以上の出場機会と打撃成績が求められる。

さらに気がかりなのが、今季の打撃内容だ。打率.259と全く当たっていないわけではないにもかかわらず、OPSは.686（出塁率.315＋長打率.371）と、柳田の実績を考えれば少しショックな数字にとどまっている。

300本塁打までもあと29本。2000本安打と300本塁打の両方を狙える位置にはいるが、柳田といえど、達成は相当高い壁であることは言うまでもない。

【厳しい】山田哲人（東京ヤクルトスワローズ・1643安打）

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] ヤクルト・山田哲人【写真：産経新聞社】[/caption]

2000本安打まで▶▶あと357本

年齢：満34歳

東京ヤクルトスワローズの山田哲人も、2000本安打への道のりが険しくなっているスター選手の一人だ。

通算1643安打。2000本までは残り357安打となっている。トリプルスリーを複数回達成し、日本球界に一時代を築いた山田だが、ここ数年は故障や不振の影響で、かつてのような爆発的な数字からは遠ざかっている。

昨季は78安打を記録したが、今季はここまで0安打。現在は2軍調整中で、安打数を積み上げる機会が限られている。33歳（7月で34歳）と、今回取り上げる選手の中では比較的若い部類に入るものの、残り357安打という数字は重い。

一方で、山田には2000本安打以外にも到達目前の記録がある。1000打点まであと83、200盗塁まではあと2。長打力と走力を兼ね備えた山田らしい数字であり、改めてその総合力の高さを感じさせる。

全盛期の山田は、安打、本塁打、打点、盗塁、出塁率のすべてで高い水準を誇った。再び1軍で出場機会を得て、打撃の状態を取り戻せるか。2000本安打へ向けては、まず1軍定着と復調が最初の関門になる。

（番外編）【射程圏】坂本勇人（読売ジャイアンツ・2455安打）

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] 巨人・坂本勇人【写真：産経新聞社】[/caption]

2500本安打まで▶▶あと45本

年齢：満38歳

2000本安打というテーマからはすでに卒業しているが、坂本勇人の現在地にも触れておきたい。

通算2455安打。史上8人目（日米通算だと12人目）の2500安打達成までは残り45安打となっている。昨季は32安打、今季はここまで8安打と、こちらもペースは決して速くないが、2500本という大台は十分に射程圏内だ。

さらに、13日には通算300本塁打も達成。二塁打のプロ野球記録までもあと18本に迫っている。37歳（12月で38歳）となった今も1軍でプレーを続けており、積み上げてきた数字の重みは別格だ。

ただ、近年は出場機会や打撃成績の面で、全盛期のようなペースではなくなっている。2000本を大きく超えた坂本でさえ、次の節目にたどり着くには簡単ではない。だからこそ、2000本安打という記録の難しさもより際立つ。

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2000本安打は、単に長く現役を続ければ届く数字ではない。

若くしてレギュラーをつかみ、故障を避け、打撃成績を維持し、さらにキャリア晩年になっても出場機会を確保し続ける必要がある。丸佳浩、菊池涼介、秋山翔吾、柳田悠岐、山田哲人。いずれも一時代を築いたスター選手だが、その彼らでさえ2000本の壁には苦しんでいる。

中村剛也のように、本塁打では球史に残る数字を積み上げてきた選手でも、安打数では大台到達が難しくなる。打者の価値は2000本安打だけで決まるものではないが、この記録がいかに高いハードルであるかは、彼らの現状が物語っている。

達成まであとわずかの選手もいれば、ここから大きな巻き返しが必要な選手もいる。平成後期を彩ったスターたちは、キャリアの最終盤でどんな意地を見せるのか。

【了】