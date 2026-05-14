ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、今季開幕から先発ローテーションに復帰しているが、期待に応える投球を見せられていない。佐々木の投球内容については、バッテリーを組んだダルトン・ラッシング捕手からも声があがっている。米メディア『ドジャース・ビート』のスティーブ・ウェブ記者が言及した。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

開幕から調子が上がらない佐々木だが、本来の力を取り戻しつつあるとの見方もある。

デーブ・ロバーツ監督は佐々木について「朗希はエメ・シーハン投手と同じように、良い方向に進んでいる。投球フォームの細かい部分を整理し、それを実際の投球精度につなげる段階にある」と語った。

さらにロバーツ監督は、佐々木がドジャース加入後の中でも良い状態に近づいていると評価している。ここ数試合では、制球のミスが以前よりも大きく外れるものではなくなっており、安定感が増している。

一方で佐々木の投球を受けているラッシングは「個人的には、打ち取れたはずの打者を数人四球で出してしまったと思う。だが、先頭打者を数人四球で出した後、立ち直る姿が見られたのは良かった。決して悪い登板ではなかったと思う。打者に対してもう少し積極的に攻め、カウントを有利に進める必要がある」と言及した。

【関連記事】

【了】