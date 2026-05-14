大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間12日、サンフランシスコ・ジャイアンツと戦い3-9で敗れた。先発の佐々木朗希投手はまたしてもピリッとしない投球になったが、それでもチーム側にテコ入れの考えはないようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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同戦の佐々木は5回まではソロ本塁打による1失点のみに抑えていたが、6回に先頭打者から3連打を浴び、2失点を喫したところで降板。5回3失点、被安打6、四死球2、5奪三振といった投球内容だった。

同メディアは「編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は、メジャーで経験を積むこと自体がチームの将来への投資なのだと説明した。多くのファンは佐々木に成長のための時間を与えることには前向きだが、その育成はマイナーで行うべきだと考えている。しかし同氏は、佐々木にはトップレベルの打者たちと対戦する経験が必要だと考えている」と言及。

続けて、「彼はフォームや投球動作、すべてが噛み合った時には、速球を思い通りのコースに投げ分けることができる。だが、今のところはまだそれを十分に見られていない。その理由の一部はボールの違いかもしれないし、打者を過大評価しすぎている部分もあるかもしれない。また、フォームの問題かもしれない。でも、そういった課題はすべて、トップレベルの相手と対戦することでこそ解決へ近づいていけるのだ」という同氏のコメントを伝えている。

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