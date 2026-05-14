













中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの知野直人は14日、ファーム交流戦のオイシックス新潟アルビレックスBC戦に「4番・中堅」でスタメン出場。初回に今季2号となる満塁本塁打を放った。











初回に1点を先制された中日はその裏、1番の新保茉良が中前打で出塁。その後、2者連続四球で無死満塁となり、打席には4番の知野が入った。



オイシックス先発の鈴木颯人が投じた2球目、130キロのカットボールを知野が豪快に振りぬいた。強く捉えられた打球はグングン伸び、左翼ネットに直撃する本塁打となった。



知野の今季2号グランドスラムで4－1とした中日は、2回にも新保の犠飛で1点を追加。試合を優位に展開し続け、最終スコア6－3でオイシックスを下した。



現役ドラフトで今季チームに加わった知野。かつてはこの日対戦したオイシックスに在籍していた。



古巣からの強烈な一発を弾みとし、思い切りの良い打撃と走塁でチームにアクセントを加えていきたいところだ。























【動画】ド派手に満塁弾、知野直人の今季2号がこちら

DAZNベースボールのXより













古巣へ強烈な一撃



なんとなんとグランドスラム

知野直人 第2号ホームラン



⚾️中日×オイシックス（ファーム）

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