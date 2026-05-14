プレミアリーグは14日、2025－26シーズンのバークレイズ年間最優秀監督賞にノミネートされた6名の監督を発表した。

プレミアリーグはここまで全38節のうち、36試合が終了。優勝争いは首位アーセナルと2位マンチェスター・シティに絞られており、両者の勝ち点差はわずかに「2」。優勝の行方は最終節までもつれこむ可能性がある。その他、3位マンチェスター・ユナイテッドが来季のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得。20位ウルヴァーハンプトンと19位バーンリーのチャンピオンシップ（イングランド2部）への降格がすでに決定している。

今シーズンも残り2試合となるなか、プレミアリーグは今季の最優秀監督賞にノミネートされた6名の監督を発表。優勝争いを演じるアーセナルとマンチェスター・Cからそれぞれミケル・アルテタ監督、ジョゼップ・グアルディオラ監督が名を連ねると、今年1月から暫定監督としてマンチェスター・Uの監督に就任したマイケル・キャリック氏も15試合の指揮ながら選出されている。

その他にも、開幕前に主力選手を引き抜かれながらも現在は16戦無敗のボーンマスを率いるアンドニ・イラオラ監督、ブレントフォードで監督就任1年目のキース・アンドリュース監督、昇格組サンダーランドのレジス・ル・ブリ監督がノミネートされた。

ノミネートされた6名の監督は以下の通り。

キース・アンドリュース（ブレントフォード）

ミケル・アルテタ（アーセナル）

マイケル・キャリック（マンチェスター・U）

ジョゼップ・グアルディオラ（マンチェスター・C）

アンドニ・イラオラ（ボーンマス）

レジス・ル・ブリ（サンダーランド）