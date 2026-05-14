大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは12日（日本時間13日）、サンフランシスコ・ジャイアンツに2-6で敗れ、4連敗となった。ドジャースは深刻な打撃不振に苦しんでおり、デーブ・ロバーツ監督が打線について言及した。米メディア『ラウンド・テーブル』のドン・ストラブル記者が報じている。

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ドジャースはこの日、初回に大谷翔平選手が不振を破る安打を放つと、フレディ・フリーマン内野手も続き、カイル・タッカー外野手が死球を受けて満塁の好機を作った。続くウィル・スミス捕手の打球は右翼方向への適時打かと思われたが、イ・ジョンフ外野手が好捕し、犠牲フライの1点にとどまった。

本来なら3点が入っていた展開もあり得たが、結果は1点のみだった。ロバーツ監督は「あれは本当に試合を変えるプレーだった」と語り、序盤の大きな好機を生かし切れなかったことを悔やんだ。

8回にも再び流れを変える好機があった。一死満塁の場面を作ったが、マックス・マンシー内野手が際どい球で三振に倒れ、続くアンディ・パヘス外野手も左翼へのライナーに終わった。

なかなか得点に結びつけられないドジャース打線について、ロバーツ監督は「今日の試合では、1回と8回がそうだった。マックスが微妙な判定の球で三振し、相手はそのイニングを切り抜けた。我々は普段ほど多くの好機を作れていない」と言及した。

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