大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は日本時間14日、サンフランシスコ・ジャイアンツ戦に先発。4-0の勝利に大きく貢献する投球を見せたが、この日の活躍によって、目標に掲げるサイヤング賞受賞にまた一歩近づいたかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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この日の大谷は7回まで投げたが、ピンチを招いたのは1回（2死一、二塁）、7回（1死一、二塁）の2回のみと、試合の大部分で相手打線を翻弄。7回無失点、被安打4、四球2、8奪三振の好投で今季3勝目をマークした。

同メディアは「ピッツバーグ・パイレーツのポール・スキーンズ投手は、最近の圧倒的な投球内容もあって、ナショナルリーグのサイヤング賞本命と見なされている。一方の大谷は、44イニングで防御率0.82という驚異的な成績を残しているにもかかわらず、ブックメーカーの評価では依然として『第2グループ』の候補に位置付けられている。ただし、今季終了時には間違いなく、本格的な争いに加わっているだろうという軌道を描いている」と言及。

続けて、「大谷にとって課題となるのは投球イニング数だろう。しかし、このまま長いイニングを投げ続け、驚異的な奪三振数を積み重ねていけば、少なくとも最終候補に入れないのは難しくなる。受賞するための許容範囲は決して大きくない。それでも、今の投球内容を見る限り、本気でタイトル獲得へ向けて突き進んでいる」と期待を寄せている。

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