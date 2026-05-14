アイスランドサッカー協会（KSI）は5月13日、同月31日に『国立競技場』で開催されるキリンチャレンジカップ2026の日本代表戦に臨むアイスランド代表のメンバー19名を発表した。

FIFAワールドカップ26欧州予選でグループBに組み込まれたアイスランド代表は、6試合を2勝1分3敗の勝ち点「7」で終えた。フランス代表、ウクライナ代表に次ぐ3位で予選を終えており、2大会ぶり2度目のワールドカップ出場は果たせなかった。

そんなチームは、5月から6月にかけて、日本代表、およびアルゼンチン代表と対戦予定。日本代表とのゲームについては、インターナショナルマッチウィーク外の開催となるため、今回KSIは2つのメンバーリストを発表。インターナショナルマッチウィーク内の6月9日に、FIFAワールドカップ2026共催国のアメリカ合衆国で行われるアルゼンチン代表とのゲームに向けては、フィオレンティーナの10番を背負うFWアルベルト・グズムンドソンや、レアル・ソシエダで日本代表MF久保建英とチームメイトのFWオーリ・オスカルソンらが招集されたが、彼らは日本代表とのゲームには招集されておらず、来日しないことが決まった。

コペンハーゲンで日本代表DF鈴木淳之介とともに戦う17歳のFWヴィクトル・ビャルキ・ダザソンや、NECで同代表MF佐野航大および同代表FW小川航基とチームメイトのMFウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソンらが、日本代表戦に臨むメンバーリストに名を連ねた。セリエAのジェノアで主力として活躍するMFミカエル・エギル・エラートソンや、プレミアリーグでもプレーした経験を誇るベテランのMFアーロン・グンナルソンらもメンバー入りした。

北中米3カ国で共催されるFIFAワールドカップ2026の開幕を目前に控える日本代表にとって、同試合はワールドカップメンバー発表後初の国際Aマッチであり、本大会前最後の壮行試合でもある。試合は19時25分キックオフ予定。日本テレビ系列で全国生中継されるほか、DAZNでの無料ライブ配信も予定されている。

アルナル・グンラウグソン監督が発表した、日本代表戦に臨むアイスランド代表のメンバー19名は下記の通り。

◆◼︎アイスランド代表

▼GK

ハウコン・バルディマルソン（ブレントフォード／イングランド）

オグムンドゥル・スリスティンソン（ヴァルル）

▼DF

アルフォンス・サンプステッド（ゴー・アヘッド・イーグルス／オランダ）

ダグル・ダン・トルハルソン（モントリオール／カナダ※MLS）

ヒェルトゥル・ヘルマンソン（ヴォロス／ギリシャ）

スヴェリル・インギ・インガソン（パナシナイコス／ギリシャ）

ダニエル・レオ・グレタルソン（スナユスケ／デンマーク）

ホロドゥル・マグヌソン（レヴァディアコス／ギリシャ）

ロギ・トマソン（サムスンスポル／トルコ）

▼MF

ウィルム・トール・ウィルムソン（NEC／オランダ）

アンドリ・ファナル・バルドゥルソン（カスムパシャ／トルコ）

ギスリ・ゴットスカルク・トルザルソン（レフ・ポズナン／ポーランド）

アーロン・グンナルソン（アル・ガラファ／カタール）

ミカエル・エギル・エラートソン（ジェノア／イタリア）

クリスティアン・ノクヴィ・フリンソン（トゥウェンテ／オランダ）

▼FW

ブリニョルフル・アンデルセン・ウィルムソン（フローニンゲン／オランダ）

ステファン・インギ・シグルザルソン（ゴー・アヘッド・イーグルス／オランダ）

ヴィクトル・ビャルキ・ダザソン（コペンハーゲン／デンマーク）

ベノニー・ブレキ・アンドレソン（ストックポート／イングランド）