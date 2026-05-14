AFC U17女子アジアカップ 中国2026の準決勝が14日に行われ、U－17女子日本代表はU－17女子オーストラリア代表を4－0で撃破。3大会連続の決勝進出を決めた。

12チームが参加するU17女子アジアカップは、今回で10回目の開催。上位4チームには、今年10月からモロッコで行われる2026 FIFA U-17女子ワールドカップへの出場権が与えられる。

今大会、グループBに組み込まれた日本は3戦全勝、21得点無失点と圧倒的な成績を残し、首位で決勝トーナメントへ進出。準々決勝では、樋口ららの決勝弾でU－17女子韓国代表を1－0で破り、W杯出場権を獲得。だが、アジア女王をめざす“リトルなでしこ”の戦いは、ここからが本番だ。

準決勝で相まみえるのは、グループBで同居したオーストラリア。第3節で対戦した際は、序盤からゴールラッシュを見せた日本が、5－0と大勝していたが、準決勝のゲームでも、立ち上がりの時間帯に日本が試合を動かしてみせる。

3分、山路真白の蹴った左コーナーキックが相手のオウンゴールを誘発し、日本が先手を取る。続く24分には、またも山路のセットプレーから日本がゴールネットを揺らす。敵陣左サイドで獲得したフリーキックの場面、山路のグラウンダーのボールを栗田七海が左足で仕留め、日本が2点をリードした。

勢いに乗る日本は、前半も終盤に差し掛かった38分、勝利を手繰り寄せる3点目をゲット。敵陣でのボール奪取からパスを繋ぎ、左サイド高い位置で前を向いた竹田美佐也がクロスボールを上げると、最後は栗田がヘディングシュートを沈める。前半のうちに3得点を挙げた日本が、大きなリードを手にしてハーフタイムに入った。

後半に入ると、スコアレスのまま時計の針が進んだが、日本は74分に大きな4点目を奪う。ペナルティエリア左深い位置で粘った北島景子がボールを残すと、田中愛純香が冷静に横パスを繋ぐ。ペナルティエリア手前でフリーになった大田ありすが右足を振り抜くと、狙い澄ました一撃がゴールに突き刺さった。

試合はこのままタイムアップ。序盤からゴールラッシュを見せた日本が、オーストラリアを4－0で下した。この結果、“リトルなでしこ”は3大会連続の決勝進出が決定。2024年の前回大会では、決勝で北朝鮮に敗れていたが、2大会ぶり5度目のアジア女王に王手をかけた。

今大会の決勝は17日の開催予定。U－17女子中国代表vs同北朝鮮代表の勝者、つまり開催国vs前回覇者の勝利チームと対戦する。

【スコア】

U－17女子日本代表 4－0 U－17女子オーストラリア代表

【得点者】

1－0 3分 オウンゴール（U－17女子日本代表）

2－0 24分 栗田七海（U－17女子日本代表）

3－0 38分 栗田七海（U－17女子日本代表）

4－0 74分 大田ありす（U－17女子日本代表）