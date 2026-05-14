今日の運勢 5月15日（金） 12星座占いランキング第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月15日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月15日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？主役のタイミング到来！ 安心できる環境や人とのつながりが広がり、現実的な豊かさの土台が整います。心地よさを優先することで運気が加速します。今日は自分の価値を信じて勇気を出して行動を！現実を整える力が最大化。細かな調整や見直しが、そのまま成果につながります。人の役に立つことを意識すると評価も上昇。堅実に積み上げることで安心感のある未来が見えてきます。長期的な安定に向けて動ける日。これまでの努力が形になり始め、次のステージへの道が見えてきます。一歩ずつ進むことで、確かな結果につながる流れがくるので、行きたかったところに立ち寄ってみて！人との温かいつながりが鍵。助け合いや共感の中で安心感を得られる日です。無理に一人で頑張るより、頼ることで良い流れに。居心地の良い環境づくりが運気アップの鍵になります。内面と向き合うことで大きな気づきが得られるとき。本音や内なる欲求を認めることで、次の行動が明確になります。不要な感情の手放しと受容のバランスが鍵となる一日。穏やかな流れの中で心が整う日。無理に動くよりも、自分のペースを大切にすることで安心感が広がります。リラックスした時間や瞑想をすることで次のアイデアを生み出します。自分をどう見せるかを見直すタイミング。無理に目立つよりも、自然体でいることで魅力が引き立ちます。土台を整えることで次のチャンスに備えられます。情報や選択肢が増えすぎて迷いやすい日。今は広げるよりも、必要なものを見極めることが大切です。整理することで流れが整い、次の一手が見えてきます。変化したい気持ちと現実の間で揺れやすいとき。今は焦らず足元を固めることが重要です。目の前にあることをきっちり進めることで、基盤が固まり、後の飛躍につながります！感情や衝動が強まりやすい日。本音が溢れやすいタイミングなので、感情をぶつけるのではなく、気持ちを言葉にしてきちんと伝えることが大切。素直さが状況を好転させますよ。人に合わせすぎて疲れやすいとき。無理にバランスを取ろうとせず、自分の気持ちを優先することが必要です。一度立ち止まることで整っていきます。今日は湯船にゆっくり浸かって自分を癒してみて。勢いで動くと空回りしやすい日。今は無理に進むよりも、状況を見極めることが重要です。焦らず準備を整えることで、次のチャンスをしっかりつかめます。今日は早めに就寝しましょう。牡牛座新月前は「安心できる未来」を整える準備期間。本音や衝動を否定せずに、受け止めながら心地よい環境と人間関係を選ぶことが鍵。焦らず土台を整えるほど、新しい豊かさが育っていきますよ。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai