西武の平良海馬が15日の日本ハム戦に先発する。
平良は球団を通じて「現在は問題なく投げることができています。前回登板から時間があったので、リカバリーやトレーニングもしっかり行うことができました。相手打線については特別意識しすぎず、いつも通り自分のピッチングをしていきたいと思います」とコメント。
3・4月の月間MVPに輝いた平良は、5月初登板となった3日のロッテ戦に先発し、1回・36球を投げ、2失点で降板している。
西武の平良海馬が15日の日本ハム戦に先発する。
平良は球団を通じて「現在は問題なく投げることができています。前回登板から時間があったので、リカバリーやトレーニングもしっかり行うことができました。相手打線については特別意識しすぎず、いつも通り自分のピッチングをしていきたいと思います」とコメント。
3・4月の月間MVPに輝いた平良は、5月初登板となった3日のロッテ戦に先発し、1回・36球を投げ、2失点で降板している。
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